Mango acorda amb Coin obrir a Itàlia 22 botigues abans d'acabar el 2027

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
Mango ha acordat amb la cadena italiana de grans magatzems Coin obrir 22 botigues operades per Mango en "ubicacions clau" a tot el país des del setembre del 2026 fins a finals del 2027.
La marca de moda ho emmarca en el seu "fort compromís" amb Itàlia, on la seva facturació va créixer gairebé el 30% l'any passat coincidint amb el seu 25è aniversari al país, informa aquest dimecres en un comunicat.
Les botigues se situaran dins els grans magatzems i tindran entre 400 i 1.000 m2 de venda, amb l'oferta completa de 'lifestyle' de la marca de moda en Woman, Man i Kids.
CALENDARI
Les primeres 8 obertures estan previstes per a aquest any, incloent ciutats com Bari, Catània i Roma; i el 2027 a ciutats del nord com Gènova, Como i Trieste, a més de reforçar la presència a Sicília i Sardenya.
Totes tindran el concepte New Med de la marca de moda, el model de botiga d'inspiració mediterrània de la companyia.
El director d'Expansió i Franquícies de Mango, Daniel López, ha destacat les ubicacions de Coin a Itàlia, i que l'acord "representa una revolució en la visió dels grans magatzems i també suposarà una fita" en l'estratègia d'expansió a Itàlia.
Pel director general de Coin, Matteo Cosmi, Mango "ha sabut construir un posicionament sòlid i distintiu", i l'acord consagra Coin com la plataforma de marca italiana de més abast i capaç de donar a les marques un lloc qualificat.