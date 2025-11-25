Mango i Acnur col·laboren per impulsar l'educació universitària de dones refugiades

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Mango, Toni Ruiz; el director general del Comitè espanyol d'Acnur, Francesco Sciacca, i el director d'Aliança del Sector Privat, Jorge Olague, han signat un acord de col·laboració per impulsar l'educació universitària de dones refugiades, informa la marca en un comunicat aquest dimarts.
L'aliança "vol ampliar l'accés a l'educació universitària per a dones refugiades a través del programa DAFI", implementat per Acnur.
S'enfoca a promoure l'educació terciària i com a part d'aquest compromís, s'entregaran 96 beques fins l'any 2027: 69 beques completes que cobriran tota la trajectòria universitària, i 27 beques d'últim curs, destinades a donar suport als qui estan a punt de graduar-se i incorporar-se en el mercat laboral.
Sciacca ha explicat que el suport de Mango "permet que aquestes joves refugiades puguin 'apuntar més alt' i somiar amb un futur en què puguin estudiar, treballar i aportar a la societat".
L'acord s'emmarca en l'àrea d'Acció Social de Mango, amb la qual l'empresa "pretén generar un impacte positiu a les comunitats on opera".