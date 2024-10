El Manchester City i StairMedia acorden instal·lar publicitat a les escales del seu estadi

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City ha anunciat aquest dimecres un acord amb l'empresa espanyola de tecnologia LED StairMedia per instal·lar publicitat a les escales del seu estadi, informa el club anglès en un comunicat.

StairMedia és una empresa de tecnologia creada a Barcelona que ofereix un sistema de tecnologia LED per exhibir publicitat a les escales dels recintes esportius.

Aquest sistema garanteix "la màxima visibilitat dels anuncis i que les càmeres de transmissió capturin i transmetin imatges durant els esdeveniments i partits".

El 2023, la tecnologia LED es va implementar a l'estadi Etihad i es va integrar en la cartera d'actius publicitaris del club: "Aquesta innovació va millorar la visibilitat de la marca per als patrocinadors en ubicacions prèviament sense explotar dins l'estadi", segons la vicepresidenta del City Football Group Global Partnership Sales, Kaitlyn Beale.

Per la seva banda, el director executiu de StairMedia, Francisco J. Ortiz, ha expressat satisfacció per l'acord amb el Manchester City, club amb el qual comparteixen "la passió per la innovació i l'excel·lència", i ha destacat la capacitat d'aquest sistema per arribar a audiències més grans.