Malet (AmChamSpain) diu que comprèn que empreses espanyoles "tinguin por" dels aranzels als EUA

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Cambra de Comerç dels EUA a Espanya (AmChamSpain), Jaime Malet, ha assegurat que comprèn que els sectors exportadors espanyols "tinguin por" en vista de la possibilitat que els EUA fixi aranzels a les importacions després de la victòria del republicà Donald Trump en les eleccions presidencials.

Ho ha dit en una entrevista aquest dissabte a 'Cope Catalunya', segons ha informat el mitjà de comunicació, en la qual ha matisat que en sectors com el del vi les empreses espanyoles perdran competitivitat respecte a empreses nord-americanes, però no respecte a països com Xile, Itàlia i França perquè els aranzels seran per a tots.

Malet ha qualificat de "sorprenent per com de rotunda ha estat" la victòria de Trump i, sobre la candidata demòcrata, Kamala Harris, ha opinat que "canviar de candidat a meitat de la partida pot tenir alguna cosa a veure amb la derrota".

CAPACITATS D'ESPANYA

Així mateix, ha remarcat que Espanya té oportunitats per la seva capacitat de generar energia verda i atreure indústria: "Les empreses de molts llocs del món estan buscant on establir-se i Espanya podria tenir una opció de captar una part rellevant d'aquesta nova configuració".

Ha detallat que els inversors nord-americans a Espanya poden tenir "recels per inseguretat jurídica", encara que ha reiterat que Espanya és un país molt atractiu en la nova configuració econòmica global.

"Té sol, té vent i té espai, la famosa Espanya buidada", ha apuntat, alhora que ha destacat els ports que té Espanya al Mediterrani i l'Atlàntic i la llunyania respecte a Ucraïna.