Malestar a Junts Tarragona i Lleida amb la direcció després del pacte d'ERC i el PSC a les diputacions

Confien que es traslladi al Consell Nacional d'aquest diumenge a Barcelona

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

Les executives territorials de Junts a Tarragona i Lleida estan molestes amb la direcció, el secretari general de la qual és Jordi Turull, després que finalment ERC i el PSC han pactat per governar les diputacions.

Així ho han explicat fonts consultades per Europa Press, que confien que aquest malestar es traslladi al Consell Nacional que la formació celebrarà diumenge a Barcelona malgrat el context preelectoral.

L'executiva territorial de Tarragona era partidària de pactar la diputació amb els socialistes i així ho havien traslladat a Turull, a qui recriminen haver frenat l'operació amb el beneplàcit de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Teníem tancadíssim el pacte", destaquen les fonts esmentades, que no entenen com des de Barcelona s'ha bloquejat l'acord amb els socialistes per intentar prioritzar una aliança amb els republicans, que al final no ha tingut lloc.

I és que, segons afegeixen, el pacte amb el PSC hauria comportat que la presidència de l'ens supramunicipal recaigués en mans de Junts, i els socialistes s'haguessin quedat amb la vicepresidència.

A la Diputació de Tarragona, ERC va guanyar amb nou diputats i el PSC i Junts en van aconseguir vuit cadascun, amb la qual cosa si sumaven es podien posar al capdavant i deixar fora els republicans.

A Lleida, asseguren altres fonts consultades, també podrien haver tingut la presidència de l'ens supramunicipal si haguessin pactat amb els socialistes: van guanyar amb deu diputats respecte a ERC, que es va quedar amb vuit, mentre que els socialistes en van obtenir quatre, dos el PP i un Ara Pacte Local, marca en la qual es va integrar el PDeCAT.

Per això, les territorials de Lleida també han expressat el seu enuig amb la direcció de Junts, la qual acusen de no haver estat "diligent", ja que consideren que el pacte entre ERC i el PSC hauria d'haver tingut un altre desenllaç.

TURULL I PUIGDEMONT

En concret, apunten contra Turull, qui acusen de no sobreposar-se a les decisions de Puigdemont en aquesta i altres qüestions, com la sortida de Junts del Govern: "Cada vegada que té un problema puja i passa el que passa. Aquest home no vol manar per si mateix", destaquen.

"El poder polític que t'ha correspost en unes eleccions o l'administres tu o ho faran uns altres", afegeixen les fonts esmentades, que defensen que Catalunya no està en l'escenari del 2017 i que ha de fer política per poder ajudar els ciutadans.

Altres fonts de l'executiva de Lleida consultades per Europa Press han assegurat que el "mal ambient" és contra el pacte ERC-PSC, i que una vegada tancat, ara toca mirar cap endavant.