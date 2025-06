La majoria progressista del TC conclou que la Constitució no prohibeix les lleis d'amnistia

MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -

La majoria progressista del Tribunal Constitucional (TC) ha conclòs aquest dimarts que la Carta Magna no prohibeix la concessió d'amnisties, en el marc de les deliberacions sobre l'esborrany de sentència que proposa validar la llei d'amnistia al procés i que s'espera que sigui avalat al final del ple monogràfic celebrat aquesta setmana al tribunal de garanties.

Segons ha informat el TC, en la primera part de la sessió plenària que es desenvolupa aquest dimarts, "s'ha debatut si la Constitució permet una llei d'amnistia en abstracte". I "l'opinió majoritària dels magistrats ha considerat que la Constitució no la prohibeix i que, per tant, el legislador pot aprovar lleis d'amnistia", ha indicat.

Els magistrats han avançat així en el debat sobre la llei d'amnistia propiciat pel recurs d'inconstitucionalitat presentat pel PP contra tota la norma jurídica, la ponència de la qual ha recaigut en la vicepresidenta del TC, la magistrada progressista Inmaculada Montalbán.

En la primera sessió d'aquest ple monogràfic, que va tenir lloc dilluns passat, el TC va analitzar la petició del PP, del Senat i de tres magistrats conservadors --Enrique Arnaldo, César Tolosa i Concepción Espejel-- perquè el tribunal de garanties presentés la seva pròpia qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) o almenys esperés que contestés a les plantejades per altres tribunals, però la majoria progressista també ho va rebutjar.

La deliberació, que s'està desenvolupant per blocs temàtics, continuarà amb l'estudi de si aquesta llei d'amnistia en particular és constitucional. Finalment, els magistrats estudiaran les tatxes específiques que els populars fan a determinats articles de la norma jurídica.

Cada bloc tindrà un debat en què es donarà veu a tots els magistrats, per la qual cosa els temps seran els que vagin marcant aquestes intervencions. No obstant això, les fonts jurídiques consultades per Europa Press confien que el TC pugui sentenciar dijous o, a tot estirar, divendres.

UN PLE REDUÏT PERÒ AMB LA MATEIXA MAJORIA

El ple està constituït per deu dels dotze magistrats que el formen habitualment, amb una majoria progressista de sis a quatre. Aquesta aritmètica, que ha funcionat de manera assídua en aquest TC, porta a les fonts preguntades a assumir que el grup majoritari s'imposarà també per aprovar la ponència sense canvis importants.

Cal recordar que el magistrat Juan Carlos Campo es va apartar voluntàriament de tots els assumptes relacionats amb l'amnistia perquè en els informes que va signar com a ministre de Justícia per indultar als condemnats pel procés va dir que era "clarament inconstitucional".

A la seva baixa es va sumar la del magistrat conservador José María Macías, en acceptar-se la recusació llançada per la Fiscalia per entendre que estava contaminat per fallar sobre l'amnistia perquè com a vocal de l'anterior Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va informar sobre la llei en el marc del tràmit parlamentari.

La sortida de Macías va provocar un profund malestar en el bloc conservador que ha anat in crescendo. Les fonts consultades retreuen el "secretisme absolut" amb què es va gestar la ponència de Montalbán, malgrat que finalment es va donar a conèixer el seu sentit als mitjans de comunicació abans que fos repartida entre tots els magistrats.

Apunten també a les successius acords adoptats pel president del TC, Cándido Conde-Pumpido, desoint les peticions procedents del sector minoritari. En aquest sentit, recorden que primer va descartar frenar la sentència de l'amnistia pel TJUE i després es va limitar a habilitar dilluns i divendres per a aquest ple, quan Arnaldo li va demanar estendre la deliberació a juliol. Mentre que, de l'altre costat, veuen en aquestes sol·licituds "maniobres dilatòries".

Amb tot, el TC encara el debat sobre un dels assumptes més transcendents dels últims anys --juntament amb el procés o l'estat d'alarma-- totalment fracturat. No hi ha "una deliberació autèntica", va retreure Arnaldo a Conde-Pumpido en un escrit.

L'ESBORRANY DE LA SENTÈNCIA

La ponència, de 191 pàgines, valguda l'amnistia argumentant que "el legislador pot fer tot el que la Constitució no prohibeixi explícitament o implícitament", rebutjant d'aquesta manera que la prohibició expressa dels indults generals es pugui estendre per analogia a l'amnistia, sobre la qual la Carta Magna no diu res.

Respecte a la motivació de l'amnistia, que el PP atribueix a "una transacció política per assegurar la investidura" de Pedro Sánchez, Montalbán subratlla que les lleis sempre responen a "criteris d'oportunitat política", de manera que "el seu perquè és jurídicament indiferent". Malgrat això, resol que aquesta llei no és un "capritx" perquè vol "més pau ciutadana".

Només dona la raó al PP en tres qüestions concretes: veu inconstitucional "l'asimetria" per amnistiar els que van recolzar i es van oposar al procés; que la llei inclogui "una habilitació insòlita" per continuar amb les "activitats criminals en el futur"; i que només imposi escoltar Fiscalia i els organismes públics perjudicats en les causes al Tribunal de Comptes per demanar que s'arxivi.