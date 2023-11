La majoria de la generació Z prioritza la compra en establiments físics, segons Aecoc

El preu, la qualitat i la quantitat són les principals prioritats dels zetes a l'hora de comprar



MADRID, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

La majoria de la generació Z, el 55%, ha reconegut que compra en establiments físics habitualment, segons les dades de l'estudi 'La generación Z: el consumidor del futuro', elaborat per Aecoc Shopperview, que radiografia els consumidors nascuts entre 1995 i 2010 per conèixer-ne els interessos i les prioritats.

En concret, l'informe mostra que malgrat dibuixar un comprador que es recolza en els mitjans digitals per prendre decisions, aquesta generació aposta per la botiga física com el principal canal de compra.

D'aquesta manera, el 55% dels enquestats assegura que compra en establiments físics habitualment. Un percentatge que augmenta fins al 69% a l'hora d'omplir la cistella amb productes d'alimentació i begudes.

L'estudi també mostra que les prioritats de la generació Z a l'hora de fer les seves compres són el preu, la qualitat i la quantitat.

D'altra banda, el 56% afirma que busca informació dels productes que té intenció de comprar, mentre que en el cas dels aliments i les begudes només el 23% fa aquesta cerca prèvia.

El fet que el preu sigui un dels principals aspectes que tenen en compte aquests joves no només s'explica per l'actual context d'inflació, sinó també per la falta de liquiditat de gran part d'aquests consumidors.

L'estudi mostra com el 81% dels zetes --que representen el 16% de la població-- continua vivint amb els pares i una àmplia majoria no ha començat a treballar.

Així, les principals categories de despesa per a aquests consumidors zeta són sortir a dinar i sopar; roba, calçat i complements; i snacks, refrescs i begudes.

L'informe també destaca que aquests consumidors joves són més sensibles a les qüestions mediambientals, especialment a partir dels 23 anys, amb un 57% que afirma estar preocupat pel canvi climàtic i que reclama a les empreses que siguin part de la solució per pal·liar els seus efectes.