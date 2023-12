La majoria d'agències de viatges preveuen un desembre amb més vendes que el del 2022, segons Acave

Constaten un augment de preus del 20% al 25% durant el pont de desembre



BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

El 56% de les agències de viatges preveuen per al desembre un increment de vendes del 5% al 15% respecte al mateix mes del 2022, segons una enquesta de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave).

"Les xifres són positives", ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns el president d'Acave, Jordi Martí, al costat de la gerent Catiana Tur per presentar les previsions del pont de desembre i Nadal.

Un 28% d'agències enquestades espera mantenir els nivells de vendes del desembre del 2022, i el 83% coincideix que la majoria de reserves s'han fet entre un i tres mesos abans del viatge.

Quant als preus, Martí ha detallat que durant el pont de desembre hi ha hagut un increment dels preus d'hotels i aerolínies d'un 20-25% respecte al mateix període de l'any passat.

DESTINACIONS I VISITANTS

Les destinacions més demandades al desembre són les Illes Canàries i les ciutats europees de Viena, Berlín i París, i d'entre els viatges de llarga distància hi destaquen Nova York i Miami i la recuperació de la demanda de destinacions de l'Orient Mitjà com Egipte i Jordània, afectats inicialment per la guerra a Israel.

Els turistes del Regne Unit, França i els Estats Units són els que més visiten Espanya --sobretot les ciutats de Barcelona, Madrid i Màlaga-- i, concretament, les vendes relacionades amb viatgers procedents de països nord americans han pujat un 70% respecte al 2022.

ANY TURÍSTIC 2023

Sobre la valoració del total dels resultats turístics de la temporada 2023, el 100% d'agències enquestades valoren que han igualat (11%) o superat (89%) les dades de contractació de viatges del 2022.

Segons la patronal, hi ha hagut un increment mitjà del 10% de la facturació de les agències i un 34% de les enquestades situa la seva facturació per sobre del 15% respecte al 2022.

Pel que fa a la rendibilitat, un 45% de les agències afirma haver registrat una rendibilitat mitjana superior al 2022, mentre que un 22% assegura haver mantingut el mateix nivell que l'any passat.

Martí ha dit que el sector està en un bon moment, que les dades ho reflecteixen i que "el client valora la feina" de les agències de viatges tot i que la recuperació postpandèmia de les agències ha estat costosa i les reserves per internet continuen creixent.