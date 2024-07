Mainat retira l'acusació per revelació de secrets contra Angela Dobrowolski

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El productor Josep Maria Mainat ha tornat aquest dijous a l'Audiència de Barcelona, on es jutja la seva exdona Angela Dobrowolski per revelació de secrets i intent d'assassinat, per retirar l'acusació pel primer delice, el més lleu.

"Em ratifico", ha dit davant el tribunal de la secció 20, al qual minuts abans la seva advocada, Olga Tubau, havia entregat un escrit rubricat pel productor per confirmar el perdó a la seva exdona.

Dobrowolski estava acusada per aquest delicte després d'haver accedit al correu electrònic del seu aleshores marit sense el seu consentiment i haver reenviat els missatges que Mainat s'havia intercanviat amb els seus advocats sobre el procés de divorci i sobre el seu testament.

Per aquests fets la Fiscalia demanava 3 anys de presó i l'acusació particular un.

Després de la retirada de l'acusació per revelació de secrets, Angela Dobrowolski s'enfronta a 13 anys de presó per presumptament haver injectat insulina al seu exmarit durant la matinada del 23 de juny del 2020 amb la intenció d'acabar amb la seva vida.