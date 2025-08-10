Maíllo, sobre la unitat de l'esquerra: "IU no recularà a buscar-la encara que hi ha partits que no ho posen fàcil"

Destaca que Andalusia serà la pedra de toc en matèria d'aliança amb missatge a Podem: "Qui boicotegi ho haurà d'explicar"
MADRID, 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El coordinador federal d'Esquerra Unida (IU), Antonio Maíllo, ha assegurat que IU no recularà en la recerca d'una candidatura d'unitat de l'esquerra electoral per als pròxims comicis generals, com marca el "sentit comú", encara que admet que veu "actituds de partits que no ho posen fàcil sinó, que van en sentit contrari".
Per tant, ha advertit en una entrevista amb Europa Press que aquells que optin pel "boicot" hauran d'explicar la seva posició, en un missatge velat als morats.
També ha reafirmat que "tot el que sigui fragmentar" en dues o tres candidatures l'espai a l'esquerra del PSOE portaria a un "càstig", per la dinàmica mateixa del sistema electoral espanyol, que faria "impossible" tornar a "encarnar" el govern de coalició progressista.
I ha subratllat que la seva formació no renuncia a cap escenari de presentar-se com a referent electoral si no hi ha pactes per a un front ampli.
Sobre si pensa que és possible incorporar Podem a la meta d'una candidatura conjunta de forces d'esquerres, vista la seva oposició al govern i la ruptura amb la coalició Sumar, el coordinador d'IU ha declarat que aquesta pregunta ha d'anar dirigida a aquesta formació.
Maíllo ha reconegut que té un "moderat optimisme" que territorialment, sobretot a Andalusia, s'obre un "brou de cultiu" de molts sectors de l'esquerra en favor d'una única llista electoral a l'esquerra. No obstant això, ha admès que també és "evident una actitud directa de boicot en algunes organitzacions a l'acció del govern i això no facilita res".
QUI ESTIGUI EN POSICIÓ DE "DERROCAR EL GOVERN", QUE HO EXPLIQUI
Si escau, ha defensat que l'objectiu d'IU és "claríssim" i consisteix a "arromangar-se" perquè "el feixisme no entri al govern". "I això s'aconsegueix, no llançant amenaces, sinó amb un govern que continuï desenvolupant reformes estructurals", ha subratllat.
"Nosaltres ens centrarem en la política i qui boicotegi això que respongui davant d'un electorat i amplis sectors de l'esquerra que no entenen que hi hagi qui s'intenti posicionar a derrocar el govern. Jo no ho entenc", ha postil·lat el líder d'IU.
No obstant això, ha diagnosticat que Andalusia serà la pedra de toc per comprovar les opcions d'unitat i ell està "molt content" en apreciar una "àmplia preocupació dels sectors d'esquerra andalusa de política unitària".
ESPERANÇAT AMB EL PROCÉS ANDALÚS
En aquest cas, ha aplaudit el paper que està desplegant IU, que impulsa un procés participatiu amb la societat civil i altres organitzacions polítiques per "construir una alternativa viable": "Dels resultats d'Andalusia i Castella i Lleó se'n poden extreure moltes lliçons", ha argumentat Maíllo.
Amb això s'ha referit als moviments que s'estan donant a Andalusia per aconseguir una llista d'unitat de les esquerres a les eleccions autonòmiques del 2026, en referència al manifest impulsat que crida els partits a aplicar un front ampli i que han signat diversos càrrecs d'IU, Sumar o Podem.
LIMITA LA IDEA DE RUFIÁN A UNA POSICIÓ PERSONAL
Preguntat sobre la postura del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, que crida a un front comú de l'esquerra plurinacional, ha assenyalat que els missatges a favor de la unitat són sempre positius i que la seva formació porta temps en aquesta posició, "de vegades gairebé predicant al desert".
Dit això, Maíllo ha especificat que li agradaria que aquesta mena de propostes estiguin "suportades per organitzacions polítiques" perquè comptin amb "solidesa", cosa que en el cas de la pròpia organització del dirigent republicà no passa, atès que ERC "no l'ha seguit". Per tant, ho limita a una idea "individual" de Rufián com una mera apel·lació i no com un plantejament de coalició en clau de front "electoral", que mereixeria un altre debat.
"Jo no he vist una posició gaire assentada per una mena d'oferta electoral única. Jo crec que no és realista i té més aspectes fer processos que siguin polítics, d'acords polítics. De quins projectes de país tenim? Per què ens unim? (...) . Jo crec que sobre això és sobre el que cal construir posicions polítiques la resta vindrà si hi ha acord", ha aprofundit.
De totes maneres, ha manifestat que "l'escenari de confluència" que maneja IU és amb formacions que tinguin un projecte polític al seu territori, però també que assumeixin una "visió federal de projecte polític".
FRONT AMPLI PEL QUE FA A TOTES LES PARTS I PRIMÀRIES
Quant a Sumar, Maíllo ha destacat que ara es plasma en un grup parlamentari i que la convicció d'IU és construir amb els seus aliats al Congrés una coalició electoral, "es digui com es digui en el futur".
També ha deixat clar que Moviment Sumar és una part més d'aquesta confluència, que s'ha de continuar aixecant sobre la base de "procediments democràtics", "amb "respecte a totes les parts" i amb "elecció popular a través de primàries dels seus referents".
Preguntat sobre si l'esquerra ha d'entrar en manera electoral i començar a abordar la qüestió de marques i llistes a comicis, el coordinador d'IU ha assegurat ells estan centrats a "parlar de política".