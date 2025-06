Maíllo (IU) reitera el seu suport al Govern central perquè "no té cap taca de corrupció a les seves files"

MADRID 15 juny (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal d'IU, Antonio Maíllo, ha reiterat el seu suport al Govern central en defensar que "no té cap taca de corrupció a les seves files" i ha insistit que el motiu per sortir del govern seria si accepta apujar la despesa en Defensa al 5% del PIB.

Així s'ha pronunciat aquest diumenge Maíllo en una entrevista a 'La mañana fin de semana' de COPE, en la qual ha defensat que el Govern central "no està afectat de corrupció". "I això és un missatge important, el govern no té cap taca de corrupció a les seves files", ha afirmat.

En concret, ha mostrat, de nou, el suport d'IU a l'executiu després de l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil en el qual assenyala el presumpte cobrament de comissions per l'exsecretari d'Organització i número tres del PSOE, Santos Cerdán, entre altres motius, per la necessitat existent "d'avançar en una legislació anticorrupció que pugui desenvolupar actuacions que fins ara no s'han obert".

També ha destacat que des de la formació han valorat que no descarten "cap escenari quant a una moció de confiança". "Evidentment, descartem una moció de censura perquè, per qüestió aritmètica, és evident que no hi ha possibilitat que nosaltres donem suport a cap moció de censura amb el PP i Vox", ha afirmat.

Respecte al suport de la formació al Govern central, Maíllo ha explicat que "encara queden moltes preguntes per respondre". "Cal donar moltes més explicacions i, sobretot, cal transmetre a la societat uns fets concrets que demostrin que hi ha una voluntat d'erradicar les pràctiques corruptes i que per això hi ha d'haver un canvi de normativa important dins del que és el marc jurídic espanyol", ha explicat.

LLEI ANTICORRUPCIÓ

Preguntat per si no considera contradictori buscar una llei anticorrupció de la mà d'un govern al qual esquitxa aquest cas, el coordinador d'IU ha considerat que "la clau d'això no és que algú es trobi algú corrupte, sinó com actuar quan et trobes algú corrupte".

"El Partit Socialista no és el que està implicat. Almenys, fins ara, les interlocutòries del jutge no impliquen el PSOE. Això seria una altra pantalla i estaríem parlant d'una altra cosa", ha defensat.

En aquest context, Maíllo va evidenciar aquest dissabte a la XXV Assemblea Andalusa d'IU la seva "indignació" i la del seu grup per l'informe "demolidor" de l'UCO i va demanar al Govern central "mesures draconianes" contra la corrupció i de control de diners públics.

Així mateix, va fer al·lusió als àudios que impliquen Cerdán, el que va ser el seu predecessor orgànic al partit i ministre, José Luis Ábalos, i l'exassessor de l'últim, Koldo García, en els quals "s'escolta clarament la infàmia de gent que havia de protegir i ser exemplar", convertides "en éssers abjectes i absolutament incapacitats per desenvolupar com a mínim una labor pública".