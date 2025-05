Maíllo (IU) demana a Sánchez representar l'"esperança democràtica" d'Europa amb la despesa militar

IU comença el seu cicle de reunions sobre seguretat amb el Centre Delàs d'Estudis per la Pau

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal d'Esquerra Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reclamat al president del Govern central, Pedro Sánchez, assumir la seva responsabilitat i representar l'"esperança democràtica" d'Europa respecte a la despesa militar.

Ho ha dit en una roda de premsa a Barcelona aquest dilluns juntament amb el coordinador d'Esquerra Unida de Catalunya, Eduard Navarro, després de mantenir la primera de les reunions de la formació amb entitats sobre seguretat amb el Centre Delàs d'Estudis per la Pau.

La trobada s'ha produït després que aquest divendres IU presentés l'informe 'Cap a un sistema alternatiu de pau i seguretat', en el qual aposten per una alternativa a l'actual model de seguretat i fomentar una "gran aliança" contra el militarisme.

En aquest sentit, Maíllo ha alertat d'una "espiral de despesa militar", tant a Espanya com a la resta d'Europa, i ha defensat desplegar un nou sistema de seguretat humana, compartida, no basada en la lògica de blocs i sí en la cooperació internacional.

Així mateix, ha sostingut que "si s'assumeix aquesta espiral, la projecció de despesa en l'àmbit dels serveis socials deixa de tenir l'oportunitat de veure's ampliada per la distracció" de la despesa militar, per la qual cosa ha reivindicat la pau com un dret de síntesi, previ a garantir qualsevol altre dret, textualment.

ALTO EL FOC

En relació amb l'alto el foc de 30 dies proposat pel president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, amb suport europeu per abordar les negociacions de pau amb Rússia, el coordinador d'IU ha donat suport a la proposta i ha defensat que la treva "no és un recurs diplomàtic més", ja que implica una reducció immediata del patiment.

També ha retret la "doble vara de mesurar" amb la guerra de Gaza ja que, a parer seu, la petició d'alto el foc també té a veure amb aquest conflicte, raó per la qual ha reclamat més protagonisme per part de l'ONU.

IMMIGRACIÓ

En preguntar-li pel traspàs de competències en immigració a Catalunya, Maíllo s'ha mostrat a favor de facilitar qualsevol competència a les comunitats autònomes que veu una "garantia de més proximitat".

De totes maneres, ha admès que una "descentralització no garanteix" unes millors polítiques, en referència al model defensat per Junts, partit que va acordar amb el Govern central el traspàs de la immigració, que la setmana passada el la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, va garantir.