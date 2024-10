Maíllo (IU) defensa la unitat de l'esquerra i insta a les formacions a definir-se sobre aquest tema

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal d'Esquerra Unida (IU), Antonio Maíllo, ha defensat la unitat de l'esquerra espanyola i ha instat a les formacions a definir-se sobre aquest tema.

"Qui cregui que és millor la divisió i que cadascun vagi pel seu compte, que ho digui davant la societat. Que es retrati", ha indicat en una entrevista publicada aquest dilluns a 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press preguntat per la posició de partits com Podem.

Ha afirmat que la postura d'IU és "bastant clara: tots a dins", i que el seu objectiu és contribuir a crear les condicions per ampliar l'espai unitari de l'esquerra per construir un país de drets i no de dretes, en les seves paraules.

Ha sostingut que l'esquerra ha de disputar l'espai de seguretat ciutadana que representen disposar d'un habitatge digne, millors salaris o una sanitat pública de qualitat, i ha demanat als votants "deixar d'estar a la defensiva" escandalitzant-se pel que digui la dreta.

Així, ha proposat "passar a l'ofensiva cap a un projecte de país que indueixi a l'esperança davant la por", i en preguntar-li pels joves, ha reconegut que el discurs d'Alvise Pérez (SALF) causa un impacte impressionant en ells a través de les xarxes, si bé hi ha uns altres que el combaten, i ha instat a abordar el debat de rebaixar l'edat de vot a 16 anys, textualment.