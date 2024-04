Magyar Vagon demana al Govern central l'autorització de la seva OPA de 619 milions d'euros sobre Talgo

MADRID, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

Magyar Vagon ha registrat aquest dijous la sol·licitud davant de la Comissió Nacional dels Mercats de Valors (CNMV) per adquirir Talgo per 619 milions d'euros, en què demana al Govern central una autorització expressa per a aquesta operació.

Segons ha comunicat l'empresa hongaresa al supervisor, el passat 22 de març va sol·licitar a la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme l'autorització del Consell de Ministres per a la inversió estrangera directa a Talgo.

L'autorització del Govern central és un requisit indispensable per tirar endavant l'operació, en aplicació de l'escut antiopes amb motiu de la covid-19, a més de la Llei 19/2003 sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior.

Ara com ara, l'executiu espanyol s'ha mostrat poc inclinat a aprovar el traspàs d'una empresa espanyola estratègica a inversors hongaresos, en argumentar que hi ha possibles nexes russos i d'extrema dreta.