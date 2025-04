El magistrat Manuel Marchena estudiarà la petició de revisió de condemna de Rosa Peral

La condemnada pel 'crim de la Guàrdia Urbana' al·lega que hi ha un nou element probatori

El magistrat del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, ha estat designat com a ponent del recurs de revisió presentat per l'advocada de Rosa Peral, Núria González, i per la seva companya, Elisenda Massa, en el qual sol·liciten que se li revoqui la pena de 25 anys de presó a la qual va ser condemnada per l'Audiència de Barcelona com a coautora del conegut com el 'crim de la Guàrdia Urbana'.

En una providència que ha avançat 'El Periódico' i a la qual ha tingut accés Europa Press, Marchena, es designa com a ponent al magistrat que va estar al capdavant dels judicis del 'procés', que donarà trasllat de la causa al Ministeri Fiscal.

A principis del mes d'abril González va demanar al Tribunal Suprem que revisés la condemna imposada a Peral per la mort de la seva parella, Pedro R., al maig de 2017, després que Albert López, l'altre condemnat, reconegués part dels fets pels quals va ser condemnat en el marc del tractament individual de reinserció que segueix a la presó.

En l'escrit, González argumentava que la LeCrim preveu una revisió quan després de la sentència es coneguin nous "fets o elements de prova" que d'haver estat aportats durant la instrucció o el judici haguessin determinat l'absolució o una condemna menys greu per al processament.

Per presentar el recurs de revisió, González va sol·licitar la pràctica de nova prova, consistent en l'exhibició íntegra de la documentació que conté l'extracte de l'acta de la sessió de la Junta de Tractament de la presó de Quatre Camins, encarregada del Pla Individual de Treball d'Albert López.

ELLA MAI VA RECONÈIXER ELS FETS

Considera que la manifestació de López durant una sessió amb la Junta de Tractament de la Presó de Quatre Camins (Barcelona) és "un element probatori nou i determinant" que d'haver-se conegut durant el judici podria haver suposat una pena menys greu o fins i tot l'absolució per a ella.

Afegeix que la seva defensada mai va reconèixer la comissió del crim de Pedro R., mentre que López sempre va inculpar a Peral de l'assassinat de la víctima, un fet que segons la lletrada "ara es demostra absolutament fals, així com totes i cadascuna de les declaracions que ha fet fins al moment" i que considera que van influir en la condemna de la seva representada.