La magistrada Cristina Ferrando revalida com a degana dels jutjats de Barcelona

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
La magistrada Cristina Ferrando ha revalidat aquest dilluns el seu càrrec com a degana dels jutjats de Barcelona, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Ferrando, de l'Associació Professional de la Magistratura (APM), era l'única candidata a la convocatòria i ha obtingut 96 dels 102 vots dels magistrats que han participat en les eleccions al deganat.
A les urnes hi han acudit 102 jutges dels 183 que tenen dret a vot, la qual cosa suposa un percentatge de participació del 55,74%.