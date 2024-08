El Màgic de Badalona (Barcelona) entra en concurs de creditors per un deute de 44 milions

L'Ajuntament assegura que no hi ha risc per al centre "ni a curt ni a mig termini"



BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

El centre comercial Màgic de Badalona (Barcelona) ha entrat en concurs de creditors amb un deute d'uns 44 milions d'euros malgrat ser "solvent", informen fonts coneixedores a Europa Press aquest dijous.

El deute respon a un crèdit per valor de 78 milions d'euros que la societat Vila de Badalona --que explota el centre des de fa vint anys-- va contreure al 2004 amb el banc alemany Aareal: el principal, a dia d'avui, ascendeix a 42,5 milions.

Les mateixes fonts han defensat que "és un tema simplement tècnic de renegociació del crèdit", i ho han emmarcat en l'impacte de la crisi del 2008 i la pandèmia.

La companyia té la potestat d'explotació del centre durant els pròxims trenta anys i, a dia d'avui, compta amb uns 200 empleats, en la seva majoria subcontractats.

AJUNTAMENT

L'Ajuntament de Badalona (Barcelona) ha qualificat el concurs de creditors de Vida de Badalona de "situació interna" de l'empresa, i ha subratllat que no afecta a l'obertura ni al funcionament del Màgic.

En declaracions a Europa Press aquest dijous, també ha insistit que "no posa en risc el futur del centre, ni a curt ni a mitjà termini".