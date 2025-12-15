Maeztu (Ingka Group): "És el moment en què l'avantatge competitiu s'ha de crear"

Subratlla la importància de la inclusivitat per fer negocis
El CEO i president d'Ingka Group --el franquiciat més gran d'Ikea--, Juvencio Maeztu, ha assegurat que, l'actual, "és el moment en què l'avantatge competitiu s'ha de crear" per liderar el mercat en el futur.
Ho ha dit aquest dilluns en una conversa amb el degà de l'Iese, Franz Heukamp, en la qual ha posat d'exemple la circularitat, que moltes empreses creuen que és massa aviat, "fins que és massa tard", i que permet dependre menys dels problemes del comerç global i la geopolítica.
Maeztu ha explicat que la visió de l'empresa és a llarg termini i que el seu objectiu és tenir preus baixos, cosa que, a causa de la pujada constant de preus, provoca un marge estret, motiu pel qual han de "doblar els esforços per crear els avantatges competitius".
Ha insistit que "és el moment en què l'avantatge competitiu s'ha de cimentar", ja que, si no es fa, les empreses quedaran enrere en el mercat.
Ingka Group, creat pel també fundador d'Ikea, Ingvar Kamprad, és el propietari de 411 establiments Ikea i 209 punts amb altres formats de la marca a 32 països, i representa el 87% dels ingressos de la marca.
Maeztu ha assenyalat que Ingka Group és propietat de la fundació Stichting Ingka Foundation, que no té ànim de lucre, per la qual cosa el 15% del benefici del grup es destina a projectes socials i el 85% restant, es reinverteix en l'empresa.
INCLUSIVITAT
Maeztu ha subratllat que Ingka Group és una empresa inclusiva, ja que és "la millor manera d'estar connectats amb la gent", i ha assegurat que es pot fer negocis sent inclusius.
Ha explicat que, a Estocolm (Suècia), una de cada tres famílies no ha nascut a Suècia, per la qual cosa "és millor tenir treballadors d'arreu del món, perquè connectes directament amb una de cada tres famílies del país".
El directiu ha contraposat aquesta visió a l'auge de la polarització política i ha posat en valor la importància que les empreses siguin "més autèntiques" en la manera com es presenten i com són enteses per la societat.
IA
Preguntat per l'impacte de la intel·ligència artificial (IA) en el negoci de l'empresa, Maeztu ha dit que és "necessària".
Ha afegit que la IA pot ser un creador d'ingressos i que permet millorar l'eficiència, tot i que ha afegit que no es pot convertir en la identitat de l'empresa: "No és el que som".
El directiu ha previst que, amb la digitalització, la gent tindrà un 'personal shopper' al mòbil que decidirà què vols i necessita, i que, per tant, serà "un món en el qual caldrà cimentar més la unicitat de cada empresa" i que les companyies hauran de treballar per continuar sent úniques.
En unes declaracions a la premsa després de la trobada, Maeztu ha afegit que la IA pot "ajudar a prevenir el que passarà", tot i que ha dit que ha de reforçar la part ètica i responsable dels negocis.