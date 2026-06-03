Maeztu (Ikea) aposta per un lideratge "simple, decisiu i humil" davant la geopolítica

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
El president i conseller delegat d'Ingka Group (el distribuïdor més gran d'Ikea), Juvencio Maeztu, ha defensat aquest dimecres afrontar la complexitat del món amb un lideratge "més simple, més decisiu i humil".
En una sessió de la Reunió Cercle d'Economia amb el vicepresident d'Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, Maeztu també ha defensat la regionalització, la velocitat i el preu com les estratègies a seguir.
"Cal prendre decisions a curt termini, però jo m'estimo més entendre per què està passant el que està passant per prendre decisions a llarg termini, que és en el que realment pots trobar avantatges competitius", i ha afegit que els problemes també són una oportunitat.
Preguntat per l'ús de la IA, ha defensat fer grans passos en tecnologia per no perdre competitivitat, però també tenir una visió humanista: "Com més tecnologia hi ha al món, més connexions humanes fan falta. La llar és el lloc més important del món, i la llar va d'humanitat".
També ha alertat que cal simplificar les regulacions europees, però hi ha "un perill" que en nom de la simplificació s'abandoni la part bona de per què s'estan fent coses a Europa, com la sostenibilitat.