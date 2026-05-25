Madrid concentra el 23% de reserves de turisme nacional coincidint amb els concerts de Bad Bunny

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
Madrid se situa com a primera destinació de turisme urbà nacional, amb un 23% de les reserves d'allotjament a la plataforma Atrápalo, entre el 30 de maig i el 15 de juny, coincidint amb els concerts del cantant Bad Bunny a l'estadi Riyadh Air Metropolitano de la capital, informa la plataforma en un comunicat aquest dilluns.
Segons Atrapálo els 10 concerts de l'artista porto-riqueny han "disparat" les reserves d'allotjaments i destaca especialment la setmana de l'1 al 7 de juny, en la qual es concentra el 45% de les reserves a Madrid, mentre que en la segona setmana s'acapara el 33% de les reserves.
Ambdues setmanes coincideixen amb la visita del Papa Lleó XIV a la capital, cosa que per al director de Producte i Operacions d'Atrápalo, Roberto Ramos, "està generant un impacte notable en la demanda hotelera de la capital".
Segons dades de la plataforma el preu mitjà per nit durant el període dels concerts de Bad Bunny se situa en 201 euros, si bé el preu mitjà s'eleva fins a 229 euros en la primera setmana de juny i descendeix als 217 euros en la segona setmana del mes.
Destaca també l'ocupació mitjana de 2,2 persones per habitació, la qual cosa "evidencia que la tipologia de viatger dominant és la de parelles i petits grups d'amics".
L'antelació mitjana de reserva se situa en 59,5 dies, mentre que l'estada mitjana és curta, d'1,19 nits, la qual cosa, segons Ramos, és "alguna cosa coherent amb un viatge orientat exclusivament a aquests esdeveniments".