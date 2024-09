Madrid, Catalunya i Andalusia, les comunitats amb més nivell de competitivitat logística d'Espanya, segons UNO

Espanya registra l'increment més notable de l'índex de l'acompliment logístic des del 2010



Madrid, Catalunya i Andalusia són les tres regions de l'Estat més competitives des del punt de vista logístic, seguides d'Aragó i el País Basc, que tanquen el 'top 5' del rànquing inclòs en el 'I Informe de la Competitivitat Logística d'Espanya i les seves Comunitats Autònomes' (ICLE 2023) d'UNO Logística.

En la presentació de l'informe, el president d'aquesta patronal logística, Francisco Aranda, ha explicat que l'estudi analitza indicadors com l'impacte en el PIB, l'ocupació en el sector, el preu del sòl, el nombre total d'empreses i nodes logístics existents, la pressió fiscal o el transport de mercaderies en totes les seves formes, entre d'altres.

"Aquest informe té l'objectiu de posar en valor les fortaleses d'Espanya per ser un hub mundial de logística i identificar les diferents iniciatives que caldria abordar per continuar impulsant la competitivitat del sector", ha afegit Aranda.

En l'acte, també hi ha intervingut el president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, que ha destacat la importància de fer aquest exercici d'anàlisi, contextualització i projecció del sector logístic a Espanya, "mentre que es tracta d'un àmbit estratègic per a tota l'economia i trasversal a tots els sectors productius".

Malgrat que Madrid destaca en la primera posició de la classificació per la seva posició geoestratègica i una política fiscal "molt favorable", compta amb el hàndicap dels preus, que poden arribar a superar els 350 euros per metre quadrat.

No obstant això, a Catalunya, que ocupa la segona posició gràcies a comptar amb un port marítim, els preus poden arribar als 700 euros per metre quadrats, al mateix temps que és la regió que "més pressió fiscal exerceix".

COMPETITIVITAT ESPANYOLA

A escala europea, l'informe posiciona Espanya com el cinquè país amb més pes del sector sobre el PIB, en concret del 7%, només per darrere de Bèlgica, els Països Baixos, Polònia i Alemanya i per davant d'altres com França, el Regne Unit i Itàlia.

Per disponibilitat de sòl, Espanya se situa com el tercer país, per darrere de França i Alemanya, amb un total d'1,5 milions de metres quadrats disponibles.

Respecte a l'índex de l'acompliment logístic (LPI), indicador que reflecteix l'eficàcia de les cadenes de subministrament a escala global, Espanya és el país que ha experimentat un increment més notable des del 2010 (7,57%), passant del lloc 26 al 13 al món.

Així mateix, Espanya és, juntament amb Itàlia i el Regne Unit, un dels països amb més capacitat per moure grans quantitats de mercaderia a l'any per via marítima (prop de 477 milions de tones).

L'informe també revela que, en comparació de la resta de països analitzats, Espanya es troba en situació de plena ocupació en el sector logístic, és a dir, registra més oferta que demanda.

Quant a la situació energètica a Espanya, l'estudi conclou que compta amb "un clar avantatge", ja que el preu de la llum al país és un 61% més baix que la mitjana dels territoris analitzats, i el preu mitjà de la gasolina un 4% inferior a la mitjana.

Per contra, un dels punts més febles d'Espanya és la situació del transport ferroviari de mercaderies, ja que només existeixen dos accessos d'entrada/sortida de mercaderies cap a Europa per aquest mitjà (Irun i la Jonquera), i al fet que el canvi d'ample de via en frontera frena la connexió ferroviària amb la resta d'Europa i limita les tones de mercaderia transportades internacionalment.