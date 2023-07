Madrenas (Junts) deixa el Parlament lamentant la no investidura de Puigdemont i Turull el 2018

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Junts al Parlament Marta Madrenas s'ha acomiadat aquest dijous de la cambra catalana després d'aconseguir un escó al Congrés per Girona, i ho ha fet lamentant "alguns dels moments més foscos" de la seva vida política, com la no investidura de l'ara expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de l'actual secretari general de Junts, Jordi Turull, el 2018.

"Un d'aquests moments va evidenciar la submissió del Parlament als designis de l'Estat amb el 155 de la vergonya de la democràcia. D'altres van mostrar la subordinació al marc mental constitucionalista, com va passar amb la no investidura de Puigdemont i de Turull o la injusta destitució de la presidenta Laura Borràs", ha destacat durant la seva última intervenció en el ple.

Després de lamentar que el Parlament hagi vist "sovint limitada" la seva sobirania, ha desitjat que la institució sàpiga recollir les esperances i els anhels del poble català i que sigui digne de la seva confiança.

"He après molt de tots vosaltres, també valors, i això encara és més valuós, de determinació en la preservació de la nostra llengua i de valentia en la defensa de drets fonamentals", ha subratllat, entre altres qüestions.

Al Congrés, Madrenas ha explicat que continuaran defensant les terres gironines --va ser cap de llista per Girona i és exalcalde de la ciutat-- i Catalunya.