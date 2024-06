Madí defensa que el sobiranisme s'entengui i sondejar escenaris sobre el concert i reformes

Revela en un llibre que Junqueras va proposar a Mas anar en una llista conjunta al 2012



BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

L'empresari i exdirigent de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), David Madí, ha defensat la necessitat que els partits sobiranistes s'entenguin, i que aquest procés ha de portar a sondejar nous escenaris sobre qüestions com el concert econòmic i altres tipus de reformes.

"Per fer qualsevol cosa o estratègia, o es resol la divisió i el caos i el malestar dins del món catalanista, sobiranista o independentista, o no hi ha partit. Ara, amb els resultats que hi ha hagut, on per primera vegada des dels anys 80 el catalanisme no suma, o fem aquesta reflexió d'una punyetera vegada i la resolem, o que ningú es faci il·lusions de res", ha sostingut en una entrevista amb Europa Press amb motiu de la publicació del seu llibre 'Merèixer la victòria' (Columna).

En preguntar-li si aquesta idea ha de traduir-se en una llista conjunta independentista si hi ha repetició electoral, qui va ser mà dreta de l'expresident Artur Mas a CDC ha assegurat que és de "pura lògica" plantejar-ho si es vol tenir alguna oportunitat, encara que afegeix que també podrien obrir-se altres escenaris.

El llibre detalla que, al 2012, va ser el president d'ERC, Oriol Junqueras, el que va traslladar a Mas la possibilitat de configurar una llista conjunta davant la voluntat de l'expresident català de convocar eleccions anticipades després del previsible rebuig del llavors president del Govern central Mariano Rajoy a la seva demanda de pacte fiscal.

Madí, llavors, va comunicar a Mas que s'equivocava convocat eleccions anticipades però que, en cas de fer-ho, "la millor idea" era fer la llista conjunta amb els republicans, un fet que finalment no es va dur a terme i que va provocar que CDC perdés 12 escons i es quedés amb 50, mentre que ERC va pujar 10 i va passar a tenir-ne 20.

4 D'OCTUBRE

Posteriorment va ser possible 'Junts pel Sí' i la celebració de l'1-O al 2017, però la qüestió de la llista única va tornar a aparèixer en les reunions posteriors que es van organitzar i, en concret, la que es va fer el 4 d'octubre al Palau de la Generalitat, en la qual Carles Puigdemont i Junqueras van repassar les diferents opcions que tenien.

Madí relata que, una vegada van descartar la possibilitat de declarar la independència, la segona opció que van contemplar va ser la de convocar eleccions amb una llista única: Puigdemont hi va donar suport mentre que Junqueras ho va rebutjar "amb la clara afirmació que ERC no tornaria a acceptar mai més una llista conjunta".

Els dos sí van coincidir que era necessari obrir un procés de mediació que, segons Madí, "només va ser un miratge per guanyar temps, i es va demostrar que els dos líders patien la mateixa discapacitat política: no coneixien, a la pràctica, la cultura política del Madrid DF".

CONCERT ECONÒMIC

Així, després del "quinquenni caïnita" del 2018-2023, apunta que el soberanisme pot aprofitar la reflexió que ha d'obrir-se després de les eleccions catalanes del 12 de maig per abordar quin ha de ser el camí pel qual volen continuar, i creu que un dels plantejaments que pot posar-se sobre la taula és el del concert econòmic.

Després d'explicar que al 2010 el concert econòmic aglutinava una gran part de la societat catalana, creu que centrar ara la batalla de la unitat en aquesta qüestió pot ser una opció a explorar, també la de celebrar un referèndum sobre això.

De fet, assegura que amb l'Estatut "en via morta", ja hagués plantejat construir un front unitari pel concert --imposts i agència tributària-- per projectar un referèndum sobre aquesta qüestió.

TRES ESCENARIS

Al llibre ha dibuixat els tres escenaris que, al seu judici, pot afrontar el soberanisme durant els pròxims anys: seguir amb la dinàmica actual; tornar-ho a fer sempre que sigui amb una unitat real, recuperant la il·lusió entre la societat catalana i amb disposició a defensar l'itinerari que s'engegui "amb una revolta", o fer-ho de forma diferent, la qual cosa assegura que també requereix traçar una granítica unitat i aliances amb els bascos.

Malgrat admetre que la "necessitat" entre sobiranistes i el PSOE ha permès la investidura de Pedro Sánchez, augura que aquest nou escenari es perllongarà o no en funció de la necessitat i la confiança muta, i per això veu necessari impulsar cinc reformes a l'Estat, començant pel concert econòmic.

També reclama una llei de sectors estratègics amb capacitat reguladora sobre ports, aeroports, transport, banca i finances, energia, telecomunicacions, biotecnologia i cicle de l'aigua; una llei de replantejament territorial i institucional de Catalunya; una reforma del sistema judicial i policial, i una llei de reconeixement i protecció de la cultura catalana.

PUIGDEMONT I JUNQUERAS

Segons Madí, el factor humà, la química i la bona o mala entesa sempre té conseqüències en política, i que això es va traduir en una relació de "desconfiança" entre Puigdemont i Junqueras.

Al llibre recull que la flexibilitat no és una de les virtuts de Puigdemont mentre que de Junqueras destaca el seu hermetisme, i afegeix textualment que la mala relació que mantenien va repercutir directament en àmbits crucials del Govern.

Sobre si és necessari un canvi de lideratges, ha evitat respondre-ho però ha llançat la següent pregunta: "La darrera dècada ha tingut aquests lideratges i han arribat on volien arribar. Són capaços de corregir el tret i fer-ho diferent, o persistiran a fer el mateix amb els mateixos resultats?".

En un capítol en el qual reivindica la figura de l'exsecretari general de CDC Oriol Pujol, també especifica que "caldrà recuperar als millors combatents, encara que portin cicatrius".

ALIANÇA CATALANA

Davant de la irrupció d'Aliança Catalana al Parlament, Madí ha considerat "un error" fer cordons sanitaris perquè, en la seva opinió, en democràcia totes les opinions són legítimes i cal combatre-les amb arguments.

A més de destacar que és una formació que està posant sobre la taula el tema de la immigració, rebutja encaixar-ho en l'espectre d'un partit feixista: "No m'ho sembla. Si miro el seu programa, no m'ho sembla. Crec que s'ha d'incorporar al joc democràtic normal".