Macron diu que no assumirà les "irresponsabilitats" de l'esquerra i la ultradreta

Reitera que no deixarà el càrrec i nomenarà un govern en "els pròxims dies"

MADRID, 5 des. (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, ha assegurat que no es farà responsable de les "irresponsabilitats" dels altres grups parlamentaris i ha criticat tant la coalició d'esquerres Nou Front Popular (NFP) com el partit ultradretà Agrupació Nacional per triar el "desordre" després d'haver tombat el Govern del primer ministre Michel Barnier amb una moció de censura.

Macron ha ressaltat que malgrat les "concessions" de Barnier a tots els grups parlamentaris, el Govern ha caigut "perquè l'extrema dreta i l'extrema esquerra s'han unit en un front antirepublicà", cosa que "no s'havia vist en 60 anys".

"Les forces que ahir encara governaven França van decidir ajudar-los", ha subratllat en un discurs a la nació, acusant els diputats de l'esquerra i de l'extrema dreta d'estar "pensant en les eleccions presidencials".

El president francès ha promès així nomenar un govern "d'interès general" en "els pròxims dies" que "representi totes les forces polítiques d'un arc que pugui participar en ell" o que es comprometi a no censurar-ho. El seu objectiu serà, entre altres qüestions, elaborar un pressupost per a l'any 2025.

"Abans de mitjan desembre es presentarà al Parlament una llei especial que permetrà, com preveu la nostra Constitució, la continuïtat dels serveis públics i de la vida del país", ha indicat, recordant també que el seu mandat finalitza d'aquí a 30 mesos.

EXERCIRÀ "PLENAMENT" EL CÀRREC

En aquest sentit, Macron ha insistit novament que no deixarà el càrrec. "El mandat que m'han confiat és de cinc anys i ho exerciré plenament fins a la seva fi", ha ressaltat, insistint que la seva responsabilitat és "vetllar per la continuïtat de l'Estat".

Barnier governava fins ara en minoria i, davant la dificultat per a aprovar els pressupostos, el dilluns va recórrer a l'article 49.3 de la Constitució francesa, que contempla la possibilitat d'aprovar lleis esquivant la votació parlamentària a canvi d'haver de sotmetre's a una moció de censura.

El Nou Front Popular compta amb 182 diputats a la cambra baixa francesa, que sumats als 143 escons de l'Agrupació Nacional de Marine Le Pen, han servit per desbancar el veterà polític, elevat per Macron a la Prefectura de Govern en un context polític complicat per al mandatari.