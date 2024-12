Macron agraeix a Gisèle Pelicot la seva "dignitat" i "valentia", que "van inspirar França i el món"

MADRID, 20 des. (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, ha expressat aquest divendres el seu agraïment a Gisèle Pelicot per la seva "dignitat" i la seva "valentia", després que el seu ara exmarit, Dominique Pelicot, fos condemnat a 20 anys de presó, la pena màxima, per drogar-la durant almenys deu anys fent que desenes d'individus la violessin en el seu propi habitatge.

"Gràcies, Gisèle Pelicot", ha dit el mandatari francès en un missatge en el seu compte a la xarxa social 'X'. "Per a tots nosaltres, atès que la teva dignitat i valentia han commogut i inspirat França i el món", ha agregat.

"Per aquesta paraula de justícia en nom de la qual vas afrontar la prova amb el cap alt. Per les dones, que tenen per sempre una referent per parlar i lluitar", ha manifestat després del judici, en el qual altres 50 acusats han estat sentenciats a penes d'entre tres i 15 anys de presó.

El mateix Dominique Pelicot, que havia confessat els delictes durant el judici, va demanar perdó a principis d'aquesta setmana a la seva dona, Gisèle Pelicot, i a la seva família durant el seu últim al·legat. "Un no neix amb una perversió, un es torna pervertit. Jo era un avi normal, com tots els altres, fins que vaig sortir del camí", va reconèixer.

Poc després de conèixer la condemna, Gisèle va assegurar que "ha liderat aquesta lluita davant la justícia pels seus fills i els seus nets". "Sento una gran emoció. Penso en els meus fills: David, Caroline i Florian. Penso en els meus nets perquè són el futur i és per ells per qui he lliurat aquesta batalla. També penso en totes les famílies que s'han vist afectades per aquesta tragèdia. Lliurem les mateixes batalles", va asseverar.