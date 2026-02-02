Macias: Rodalies no es reprèn aquest dilluns per "la contínua aparició de nous punts" a arreglar

Preveu que "al llarg d'aquesta setmana" es recuperin progressivament les línies que no funcionen
El comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha explicat que el servei amb tren de Rodalies no es reprèn íntegrament aquest dilluns a causa de "la contínua aparició de nous punts" a arreglar a la xarxa.
"Ahir van acabar les inspeccions que hi havia previstes per poder obrir la totalitat de les línies que no estan tancades i que s'havien d'anar obrint. I en aquest transcurs van aparèixer alguns punts més sobre els quals calia fer almenys inspeccions i en alguns possiblement alguna actuació", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Preguntat per si la consellera de Territori, Sílvia Paneque, es va equivocar a l'hora de fixar aquest dilluns com la data en què es reprendria tot el servei de tren, ho ha negat i ho ha argumentat en les informacions que el Govern tenia i "els punts detectats".
"La consellera va actuar com a portaveu, però el conjunt de les persones que estàvem reunides, òbviament els responsables, que són Renfe i Adif i el Govern de la Generalitat, com a titular del servei, tothom va entendre que era perfectament possible", ha precisat.
Ha assegurat que si no haguessin aparegut nous punts de millora a la xarxa "la feina estava feta" aquest dilluns.
RECUPERACIÓ AQUESTA SETMANA
Preguntat per si han aparegut massa tard aquests nous punts de millora, ho ha negat: "L'obligació de l'administració ferroviària no és dir-ho, és, de seguida que li diguin els punts, estar-hi a sobre i comprovar-ho".
Ha afirmat que "al llarg d'aquesta setmana" es recuperarà de manera progressiva les línies de Rodalies, les quals s'esperava que haguessin entrat en servei aquest dilluns.