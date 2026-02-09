Macias (Rodalies) no descarta "algun incompliment" de maquinistes aquest dimarts després de l'acord

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
El comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, no descarta que aquest dimarts a primera hora es produeixi "algun incompliment" per part de maquinistes que es posicionen en contra de l'acord aconseguit aquest dilluns entre diversos sindicats ferroviaris i el Ministeri de Transports.
"La tendència ha de ser cap a una normalització. S'han pres mesures per tenir maquinistes de reserva perquè, si hi ha algun incompliment, puguem esmenar-ho ràpidament", ha dit aquest dilluns a la nit en una entrevista en '3Cat' recollida per Europa Press, on ha indicat que hi ha tres sindicats minoritaris que no han volgut subscriure l'acord.
Macias ha reconegut que en la primera jornada de vaga s'ha produït un incompliment dels serveis mínims, especialment durant l'hora punta, on s'havia d'assegurar el 66% de l'oferta de trens a Catalunya, si bé a la franja amb menys passatgers "s'han respectat més", ha indicat.