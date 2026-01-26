Macias (Rodalies): la "mala comunicació" sobre les avaries està solucionada

Les atribueix "a la manca d'inversions durant molts anys"
BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha parlat d'una "mala comunicació", a parer seu ara solucionada, quan ha estat preguntat pel fet que dissabte passat s'engegués parcialment el servei de Rodalies, i malgrat l'anunci del Govern que no hi hauria servei.
"Ens imaginem que devia ser Renfe (qui va donar l'ordre de reprendre el servei). Nosaltres ho vam preguntar, davant un fet greu com és que no se seguissin les instruccions de la Generalitat, que és qui té la titularitat del servei, la Generalitat ho va fer arribar", ha explicat en una entrevista a TV3 aquest dilluns recollida per Europa Press.
Al llarg de dissabte, diumenge i aquest dilluns, ha continuat Macias, aquesta situació s'ha solucionat amb la presència del secretari d'estat de Transports, José Antonio Santano, en les reunions tècniques sobre la crisi ferroviària a Catalunya.
AVARIA AL CENTRE DE CONTROL D'ADIF
Preguntat sobre l'última avaria que ha obligat a tallar temporalment el servei aquest matí per una incidència al centre de control d'Adif a l'estació de França (Barcelona), Macias ha explicat que farà que recuperar la normalitat "sigui molt més lent del que voldríem".
Ha destacat els esforços per engegar un "pla alternatiu de transport" que passa per assegurar la cobertura en bus de les línies de Rodalies més transitades i garantir la circulació als punts on encara no sigui possible restablir el servei amb opcions alternatives.
MANCA D'INVERSIÓ
Macias ha al·legat que "tot és atribuïble a la manca d'inversió durant molts anys" en el servei tradicional ferroviari, no únicament de Rodalies, sinó en el conjunt d'Espanya.
"El sistema ferroviari espanyol a partir de l'any 2000 agafa una prioritat que és la de dedicar-se a fer línies d'alta velocitat, i es descuida el sistema convencional", ha explicat el comissionat en la mateixa entrevista, fet que ha generat una severa desinversió.