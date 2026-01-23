Macias (Rodalies) assegura que el Govern va fer tot el possible en una "situació crítica"

13 equips van dur a terme dijous les marxes exploratòries a la xarxa de Rodalies
BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha assegurat que el Govern va fer tot el possible per solucionar la "situació molt crítica" que va suposar el tall del servei durant aquest dijous.
"Recrear-se en qui ho ha fet malament no serveix de res, nosaltres al matí ens vam trobar una situació molt crítica, que és que no hi havia servei (de Rodalies) i vam fer tot el possible per negociar i treballar perquè es recuperés" ha dit en una entrevista a RTVE aquest divendres recollida per Europa Press.
Després de l'aturada de dos dies del servei ferroviari al territori, el comissionat ha confirmat que aquest divendres el servei s'està recuperant a poc a poc, fruit de la negociació de dijous entre el Govern i els maquinistes.
Preguntat per l'obertura d'un expedient informatiu a Renfe per no prestar el servei de trens de Rodalies, Macias ha dit que el paper de la Generalitat com a titular del servei és obrir un expedient "per informar-se de què ha passat".
Alhora, Macias ha demanat "empatia emocional" davant els maquinistes quan plantegen qüestions de seguretat per defensar la seva professió i la seguretat pròpia i dels usuaris.
INSPECCIONS
En relació amb les inspeccions que es van fer dijous per garantir la viabilitat de les línies de Rodalies a Catalunya, Macias ha explicat que han donat lloc a tres mesures, que són l'anotació d'incidències, limitacions de velocitat temporals per prudència abans de poder solucionar la incidència i altres qüestions que "s'han de corregir ràpidament".
Les marxes exploratòries s'han fet amb 13 equips de tres persones que van dur a terme 13 itineraris per recollir dades que s'han processat a la nit, ha detallat el comissionat.
"És una tasca positiva que ha permès detectar les coses que cal corregir i que els maquinistes, un col·lectiu fortament impactat en els últims dies, tinguin aquest convenciment que les condicions de seguretat són màximes", ha dit.