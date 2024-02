L'ús del transport públic a la Garrotxa puja un 18% després d'integrar-se a l'ATM de Girona

GIRONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El transport públic a la comarca de la Garrotxa (Girona) ha sumat 1,1 milions de viatgers en els primers nou mesos després d'integrar la tarifa a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Girona, la qual cosa representa un 18% més que el 2022.

Segons un comunicat de la Conselleria de Territori de la Generalitat d'aquest divendres, les línies amb més demanda després de la integració han estat les que viatgen d'Olot a Girona, tant la que passa per Besalú com per Amer (Girona).

Els títols més utilitzats han estat la T-10 (28%), la T-16 (24%), la T-50/30 (20%), la T-10/30, (16%) i la T-Jove (10%).