L'ús del català com a llengua de la UE xoca amb els dubtes de diversos països

BRUSSEL·LES, 14 set. (EUROPA PRESS) -

El reconeixement del català, el basc i el gallec com a llengües oficials de la UE que Espanya mirarà d'aprovar dimarts en una reunió de ministres a 27 ja ha xocat amb les reserves de diversos socis que no comparteixen la urgència del Govern central per adoptar una decisió el mateix dia en què s'aborda l'assumpte i que observen amb dubtes pressupostaris i polítics obrir la porta a llengües minoritàries cooficials.

Dimecres, Suècia va ser el primer país a mostrar-se públicament indecís i va demanar examinar "més a fons quines són les conseqüències jurídiques i financeres de la proposta", però més delegacions han mostrat dubtes en contactes informals, segons han informat a Europa Press diferents fonts europees, fet que complica que Espanya pugui comptar amb la unanimitat per arribar a un acord en el Consell d'Afers Generals.

"Hi ha moltes preguntes, poques respostes i cap urgència per a ningú excepte Espanya", resumeix una font diplomàtica després que la petició s'ha debatut aquesta setmana a Brussel·les en un primer grup de treball a nivell tècnic per preparar la reunió de dimarts.

L'afer es tornarà a examinar divendres a nivell d'ambaixadors, en què diversos països demanaran a Espanya més concreció sobre el cost per a les arques comunitàries de la inclusió del català, el basc i el gallec i qüestions com la capacitat per tenir prou traductors i intèrprets.

Per països com Bèlgica o els Països Baixos és complicat prendre una decisió sense tenir sobre la taula avaluacions d'impacte o detalls sobre com "articular" l'entrada de tres llengües i una reflexió sobre la manera en què això afectarà el funcionament de la UE.

D'altra banda, per a altres països com França, on el reconeixement de les llengües regionals és un assumpte delicat, les reserves van més enllà dels elements tècnics. Fins ara, cap estat membre ha pres una posició en contra de la proposta espanyola i alguns s'hi han mostrat receptius des del primer moment, però la decisió requereix el suport unànime i són uns quants els que demanen estudiar amb cautela el procés.

POR D'UN EFECTE DÒMINO

A més a més, Espanya no és l'únic país amb llengües minoritàries al seu territori i a altres delegacions els preocupa que obrir aquest debat pot generar un "efecte dòmino" que desperti reivindicacions similars en altres regions, explica l'alt funcionari d'un estat membre.

En tot cas, el debat a nivell de ministres tindrà lloc dimarts a Brussel·les en una reunió a la qual assistirà el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Albares, fet inusual perquè és el secretari d'estat per a la UE, Pascual Navarro, qui habitualment representa Espanya en el Consell d'Afers Generals.

En aquest cas, hi seran presents tots dos, Navarro per moderar la reunió des de la posició de presidència de torn de la UE i Albares per explicar la proposta i defensar-la davant els seus socis. L'intercanvi d'opinions es donarà per fet, mentre que la votació dependrà del que decideixi la presidència espanyola en el curs del debat.