Lura Care obre una ronda d'inversió de 8 milions per expandir la seva presència a Europa

L'empresa especialitzada en serveis de salut bucodental domiciliaris Lura Care ha llançat una nova ronda d'inversió de 8 milions d'euros amb l'objectiu de reforçar la seva presència a Europa, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'empresa preveu donar entrada a fons nacionals i internacionals i pretén accelerar el creixement a Itàlia i el Regne Unit, a més d'entrar als mercats d'Alemanya i França.
L'objectiu a Itàlia i el Regne Unit és obrir centres operatius a diverses ciutats per "oferir cobertura assistencial a nivell nacional" en un futur pròxim.
Per la seva banda, l'empresa preveu obrir un centre operatiu a Düsseldorf (Alemanya) i a la regió de l'Illa de França (França) que donarà cobertura a la zona de París.
L'objectiu a tres anys és multiplicar per vuit les vendes consolidades a nivell del grup, i amb vista al fet que en cinc anys Lura Care pugui donar cobertura en salut bucodental domiciliària a més de 2 milions de persones, amb 25 centres operatius a cinc països.