Lula da Silva es reuneix amb empresaris espanyols per reforçar les relacions econòmiques

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, s'ha reunit aquest divendres a Barcelona amb empresaris espanyols en una trobada d'"alt nivell" on s'han analitzat les oportunitats de negoci i inversió en sectors clau, així com el compromís per seguir buscant noves vies de col·laboració en projectes estratègics, informen CEOE, Ministeri d'Economia, ICEX i Cambra de comerç d'Espanya en un comunicat conjunt.
La trobada s'ha produït en el marc de la I Cimera Espanya-Brasil i del Global Progressive Mobilisation (GPM) que se celebra a Barcelona.
Han inaugurat l'acte, celebrat a l'hotel Gran Meliá, el vicepresident de CEOE i president de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre; el president i ceo d'APEX Brasil, Laudemir Müller; i el president de la Cambra de comerç d'Espanya, José Luis Bonet.
Han intervingut al llarg de la jornada el ministre de Desenvolupament, Indústria, Comerç i Serveis de Brasil, Márcio Fernando Elías Rosa; el seu homòleg d'Energia i Mines, Alexandro Silveira; la vicepresidenta tercera del govern d'Espanya i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen Muñoz; la secretària d'Estat de Comerç, Amparo López Senovilla; i els màxims representants de destacades institucions i empreses de tots dos països.
Da Silva ha posat en valor "la solidesa de les relacions bilaterals" i ha destacat la importància de seguir avançant en una agenda econòmica conjunta que impulsi la inversió, el desenvolupament sostenible i la creació d'ocupació.
El mandatari brasiler ha incidit en el "caràcter històric de la trobada", assenyalant que es tracta de la primera cimera empresarial d'aquestes característiques entre tots dos països, i ha subratllat l'ampli potencial encara per desenvolupar en la relació econòmica bilateral.
En aquest sentit, ha posat en valor el creixent flux d'inversions entre Espanya i Brasil, així com el paper clau del teixit empresarial en l'enfortiment d'aquests vincles; ha agraït especialment als empresaris espanyols el seu recolzament a l'acord entre la UE i Mercosur.
AAGESEN
La vicepresidenta Sara Aagesen ha ressaltat que, en un context internacional marcat per la incertesa i les tensions geopolítiques, les aliances entre Espanya i Brasil adquireixen un valor estratègic.
"Espanya i Brasil hem treballat a banda i banda de l'Atlàntic per avançar en una mateixa adreça. No com a simples socis comercials, sinó com a aliats estratègics que volen construir junts un futur més net, més just i més competitiu", ha dit.
Al seu torn, la secretària d'Estat de Comerç, Amparo López Senovilla, ha afirmat que "Brasil és un soci estratègic, prioritari per a Espanya i un actor clau a Iberoamèrica", i s'ha referit a la consolidació d'uns vincles basats en la confiança mútua, la complementarietat d'ambdues economies i una creixent integració empresarial.
SÁNCHEZ-LLIBRE
El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha destacat la importància de la col·laboració públicoprivada per impulsar la internacionalització de les empreses, i s'ha referit a Brasil com un soci estratègic per a Espanya, no només per ser la principal economia d'Amèrica Llatina, sinó també per la maduresa d'una relació bilateral consolidada al llarg de dècades.
Així mateix, ha ressaltat els avanços de Brasil en matèria de modernització econòmica i regulatòria, la reforma fiscal que s'està duent a terme i el seu procés d'adhesió a l'OCDE, que reforcen la seguretat jurídica i l'atractiu inversor.
MÜLLER I BONET
El ceo d'APEX Brasil, Laudemir Müller, ha subratllat el renovat protagonisme internacional de Brasil en els últims anys, impulsat per una estratègia activa de promoció comercial i inversió, així com el paper d'ApexBrasil en l'enfortiment de les relacions econòmiques.
Per la seva banda, José Luis Bonet ha dit que "més enllà de les xifres que situen a Brasil com a quarta destinació de la inversió espanyola en l'exterior" la presència de les empreses en aquest país reflecteix un compromís a llarg termini, amb una dimensió i impacte econòmic i social.
"Estem convençuts de les enormes oportunitats que es presenten, va prosseguir, i que la propera entrada en vigor de l'Acord Interí del Tractat UE-Mercosur, que tots dos països han contribuït a impulsar, obre noves portes perquè Brasil i Espanya es consolidin com a plataforma d'accés de les nostres empreses en tots dos mercats regionals", ha afegit.