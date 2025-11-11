Luis Cobo, nou director general de l'Hotel Majestic de Barcelona

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Majestic Hotel & Spa Barcelona ha anunciat aquest dimarts el nomenament de Luis Cobo com a nou director general, segons informat en un comunicat.
Cobo s'incorpora a l'Hotel Majestic, situat al passeig de Gràcia, després de la seva experiència com a gerent general del Park Hyatt Dubai, on va liderar tant l'hotel com el seu resort de golf.
"Afronto aquest nou repte amb entusiasme i compromís, amb el propòsit de continuar elevant el llegat de Majestic a través de l'excel·lència, l'autenticitat i la passió pel servei", ha celebrat Cobo.
Per la seva banda, el conseller delegat de Majestic Hotel Group, Malco Par, ha subratllat l'"àmplia experiència internacional" i el lideratge en hotels de luxe que té Cobo.
Agafarà el relleu de Pascal Billard, que per a l'hotel ha desenvolupat "una excel·lent tasca" en el càrrec en consolidar la reputació internacional de l'empresa.