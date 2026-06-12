Luis Arroyo, proper a Zapatero, demana perdó per "haver induït a error" sobre el valor de les joies

MADRID 12 juny (EUROPA PRESS) -
El president de l'Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, persona propera a José Luis Rodríguez Zapatero i que va actuar com a portaveu autoritzat de l'expresident en els primers moments de l'escorcoll del seu despatx, ha demanat perdó per "haver induït a error sobre el valor de les joies" del líder socialista.
La joieria Ansorena, a la qual el jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra, va sol·licitar una taxació ha valorat en 1,3 milions d'euros les joies que van intervenir en una caixa forta del despatx de Zapatero. Aquest valor ha estat calculat per la joieria amb la col·laboració de l'Institut Gemològic Espanyol, segons han confirmat a Europa Press fonts del cas.
Per la seva banda, Luis Arroyo, com a portaveu autoritzat de l'expresident del Govern espanyol, va assegurar que estarien valorades "entre 30.000 i 50.000 euros", segons li havia traslladat l'excap de l'executiu. La secretària de Zapatero va atribuir a més l'origen d'aquestes joies a l'herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista, i a "regals de viatges".
En aquest sentit, Arroyo s'ha disculpat en un missatge que ha publicat a la xarxa social X. "Demano perdó en el meu propi nom per haver induït a error sobre el valor de les joies del president Zapatero", ha traslladat en la seva publicació.
En aquest sentit, el també president de l'Ateneo de Madrid ha assenyalat que Zapatero "donarà explicacions davant el jutge", també sobre les joies, durant la seva declaració com a imputat a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny.
Així mateix, Arroyo ha defensat que "sempre" intenta "informar amb honestedat i veracitat". "No concebo la comunicació d'una altra manera. Gràcies", ha conclòs en el seu missatge a X.