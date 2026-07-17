L'UCO sospita de 18.000 euros ingressats per Cerdán i detecta 323.000 de Servinabar

MADRID 17 jul. (EUROPA PRESS) -
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha indicat que l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán va tenir 18.261 euros en "ingressos en efectiu d'origen aparentment desconegut" i ha assenyalat que va gaudir amb la seva família de 323.178 euros provinents de Servinabar, la constructora en la qual els investigadors el situen com a soci de l'empresari Antxon Alonso.
D'aquesta manera ho exposa l'UCO en un informe patrimonial sobre Cerdán, traslladat al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Koldo i al qual ha tingut accés Europa Press.
Els agents desgranen l'evolució anual dels beneficis de l'exdirigent i la seva família, que van tocar sostre entre 2019 i 2023, durant l'etapa ministerial de José Luis Ábalos com a ministre de Transports, quan Acciona va ser adjudicatària d'obres investigades, i l'etapa postministerial, en la qual Cerdán va ser nomenat secretari d'Organització del PSOE després de rellevar Ábalos en el càrrec.
Apunten a "una possible font d'ingressos no declarada" per Cerdán, a la qual arriben a través d'indicis com "ingressos en efectiu d'origen aparentment desconegut entre 2014 i 2017 per un valor de 18.261,56 euros".
També esmenten la "reducció de despeses amb targeta i disposicions d'efectiu a partir del 2019, coincidint temporalment amb l'etapa ministerial d'Ábalos i l'adjudicació a Acciona Construcción dels expedients objecte d'investigació".
Posen l'accent en "liquidacions de despeses declarades pel PSOE i el Congrés dels Diputats per totals superiors a les disposicions d'efectiu i les despeses observades en comptes sota conceptes susceptibles de ser reclamats".
I incideixen en ingressos en efectiu duts a terme per Koldo García, exassessor ministerial d'Ábalos, i la seva exparella Patricia Uriz per "abonar les quotes del rènting d'un vehicle".
LLOGUER DE CASES, TARGETA O NÒMINES
Així mateix, l'UCO assenyala que Cerdán i alguns membres de la seva família "haurien gaudit d'uns beneficis, entre els anys 2015 i 2024, que s'han quantificat en, pel cap baix, 323.178,41 euros".
Els investigadors indiquen que, entre finals del 2021 i principis del 2022, Servinabar va negociar la compra d'un immoble a Madrid per a Cerdán per un import de gairebé un milió d'euros, "frustrant-se finalment l'operació després de retirar-se la part venedora".
"Aquest extrem posa de manifest, en conjunt amb els béns efectivament gaudits, la plena disposició per part de Cerdán dels fons de Servinabar", exposen.
Segons recapitulen, hi va haver béns i beneficis dels quals haurien estat destinataris o beneficiaris tant Cerdán com persones del seu entorn familiar, que van ser "suportats principalment per Servinabar, de manera directa o indirecta", com el lloguer de diverses cases o una targeta de l'exdirigent, o nòmines de la seva dona, Francisca Muñoz, i la seva germana Belén en empreses relacionades.
Els agents ressalten la "preponderància" d'Acciona com a "principal font d'ingressos de Servinabar" entre 2015 i 2025, i més específicament entre 2018 i 2021, el període en el qual Ábalos va arribar al Ministeri i quan li van ser adjudicades les licitacions sota sospita a Acciona.
Aquest lapse de temps és "d'especial interès", afegeixen, ja que el percentatge d'ingressos de Servinabar provinents d'aquesta constructora va suposar "més del 90% del total", en què destaca el 2019, quan va ser del 95,72%, i el 2020, quan va arribar al 99,81%.