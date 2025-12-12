L'UCO escorcolla Correus, Hisenda i Transició Ecològica per buscar documentació sobre la trama de Leire Díez

Patrimoni de l'Estat i el Tribunal de Recursos Contractuals, entre els organismes als quals se li han requerit expedients
MADRID, 12 des. (EUROPA PRESS) -
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil s'ha personat aquest divendres a Correus i els ministeris d'Hisenda i Transició Ecològica per sol·licitar documentació relativa a la causa per la qual està detinguda l'exmilitant del PSOE Leire Díez per presumptes irregularitats en contractacions públiques.
Segons han confirmat a Europa Press fonts del cas, els agents també han requerit expedients a Patrimoni de l'Estat i el Tribunal de Recursos Contractuals.
Es tracta d'unes actuacions que corresponen a la investigació oberta a l'Audiència Nacional en la qual van ser arrestats aquest dimecres Díez; l'expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), Vicente Fernández, i Antxon Alonso, el soci de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán.
Els tres detinguts passaran a disposició judicial aquest dissabte a partir de les 10.00 hores davant el jutge de l'Audiència Nacional Antonio Piña, que decidirà si els deixa en llibertat o els envia a presó provisional després de prendre'ls declaració.