L'UCO es persona a diverses seus d'Acciona per una peça separada del cas Koldo

MADRID 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil s'han personat aquest divendres a diverses seus de l'empresa Acciona dins una derivada del cas Koldo que s'investiga sota secret.
Segons han confirmat a Europa Press fonts de la investigació, els agents de l'UCO s'han desplaçat a diferents seus de l'empresa a Bilbao i Madrid per unes diligències declarades secretes en una peça separada de la instrucció del Tribunal Suprem.
L'informe de l'UCO que va derivar en la dimissió de Santos Cerdán com a diputat i secretari d'Organització del PSOE apuntava a possibles irregularitats en l'adjudicacions a Acciona de l'obra del túnel de Belate, a Navarra.