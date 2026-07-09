L'UCO implica l'excap de gabinet de Sánchez en la contractació de Díez a Correus

MADRID 9 jul. (EUROPA PRESS) -
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha indicat que la contractació de l'exmilitant socialista Leire Díez a Correus es va fer "a través, aparentment", de Juan Manuel Serrano, que va ser president de l'empresa pública i cap de gabinet del president del Govern central, Pedro Sánchez, en el que va suposar una qüestió "estratègica" per a la presumpta trama d'irregularitats amb contractes públics.
Així es desprèn d'un informe que l'UCO ha remès al jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz, que investiga suposats falsejaments de contractes de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), en els quals haurien participat Díez, l'expresident de l'entitat Vicente Fernández o l'empresari Antxon Alonso, vinculat a l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán.
Aparentment, indica l'UCO, la col·locació de Díez en un càrrec de Correus hauria estat tractada "directament per Fernández amb Serrano", tal com s'infereix en una conversa entre tots dos el maig del 2021.
Posteriorment, els investigadors recullen uns missatges del grup Hirurok --xat de Díez, Fernández i Alonso-- en què es desprèn que Fernández "hauria rebut la confirmació per part de Serrano que Leire seria contractada a Correus per estar amb el seu amic Tote a l'àrea institucional".
Fernández va indicar que allò era "bo per a tots", amb la qual cosa s'evidencia que la col·locació de Díez en un càrrec públic, en aquest cas a través aparentment de Serrano, "era una qüestió estratègica per al grup Hirurok", exposa l'UCO.