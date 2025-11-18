L'UCO diu que Cerdán i el seu entorn es van beneficiar de l'empresa afavorida amb les presumptes adjudicacions

MADRID 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil assenyala en l'últim informe sobre el cas Koldo que l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i el seu "entorn familiar" es van beneficiar de Servinabar, una de les empreses que hauria resultat afavorida amb les presumptes adjudicacions d'obra pública que investiga el Tribunal Suprem (TS).
En l'informe, al qual ha tingut accés Europa Press, l'UCO assenyala que, a banda que Cerdán és amo del 45% d'aquesta empresa i el marge restant correspon al seu amic i soci Antxon Alonso, consta que la companyia o empreses vinculades van contractar familiars seus.
Els investigadors assenyalen que "almenys un 75,33% dels abonaments percebuts per la societat" provenien dels projectes de l'UTE amb Acciona que l'alt tribunal té al punt de mira, "constituint d'aquesta manera la relació amb Acciona la seva principal font de finançament".
I afegeixen que, tenint en compte "les posteriors sortides de fons de la mercantil navarresa", tant Cerdán "com el seu entorn familiar haurien resultat beneficiaris d'una part del patrimoni de la mercantil".
En concret, l'UCO diu que la seva germana va rebre més de 22.000 euros directament de Servinabar i que el seu cunyat en va percebre més de 53.000. A més, va llogar una casa a Madrid entre 2017 i 2018 amb 7.200 euros per a Cerdán.