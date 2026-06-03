L'UCO apunta que Leire Díez es va veure amb la cap de la Guàrdia Civil perquè actués contra els investigadors

Creu que la presumpta trama volia "protegir els interessos" del PSOE i de membres del Govern central com el president
MADRID, 3 juny (EUROPA PRESS) -
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha assenyalat que l'exmilitant socialista Leire Díez va mantenir trobades amb la directora de l'institut armat, Mercedes González, perquè "iniciés actuacions administratives" contra els propis agents investigadors.
En un informe incorporat al sumari del cas Leire Díez que investiga l'Audiència Nacional i al qual ha tingut accés Europa Press, els agents indiquen que "s'ha apreciat com Leire Díez posa en marxa una sèrie d'actuacions, en les quals, intervenint en entrevistes personals amb la directora general de la Guàrdia Civil, hauria aconseguit instigar que aquesta última iniciés actuacions administratives contra l'UCO".
Els investigadors destaquen "l'existència d'una relació" entre Díez i González "prèvia al seu nomenament" com a cap de la Guàrdia Civil, i afegeixen que, després de la seva designació, "s'ha pogut constatar l'existència d'almenys tres reunions entre totes dues", entre setembre del 2024 i abril del 2025.
Segons l'UCO, també hi ha indicis dels quals "es desprèn" que Díez "estaria fent arribar" a González "informació obtinguda de l'activitat suposadament delictiva que anava desenvolupant".
I assegura que Díez hauria pretès començar una "investigació interna" en el si de la Guàrdia Civil dirigida contra l'UCO, "previsiblement valent-se de la pròpia directora".
Els agents assenyalen en la documentació integrada en el sumari que la presumpta trama "hauria dut a terme un conjunt d'actuacions indiciàriament delictives, la fi última de les quals hauria estat protegir els interessos posats en joc en virtut d'una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE i, directament o indirectament, a certs membres del Govern central o al seu president", Pedro Sánchez.