Lucena (Aena) s'obre a "reforçar" la col·laboració amb el Govern per gestionar l'Aeroport

Considera que "sense el suport del Govern és impossible que prosperi" l'ampliació



BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, ha explicat que estan "oberts a reforçar els mecanismes de col·laboració institucional que existeixen" amb el Govern per compartir la gestió de l'Aeroport de Barcelona-el Prat.

"Es poden millorar els mecanismes de col·laboració o reforçar-los, però al mateix temps cal recordar que Aena pertany als seus accionistes, cotitzem a borsa, i aquesta realitat no és neutra en valorar com gestiones les teves principals infraestructures", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia', recollida per Europa Press aquest diumenge.

Ha dit que espera que el nomenament d'Ester Capella com a nova consellera de Territori "serveixi per modificar l'oposició del Govern de la Generalitat al projecte d'ampliació".

Preguntat per si confia que el pacte pressupostari entre ERC i el PSC a Catalunya desencalli el futur de l'aeroport, ha respost que "sense el suport del Govern és impossible que prosperi".

"Sense el seu suport, el projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona morirà, perquè és complex des del punt de vista tècnic i sobretot mediambiental, i sense lideratge polític per part del Govern català no tirarà endavant. Fins ara hi ha hagut rebuig per la seva banda", ha afegit.

Preguntat per si l'ampliació va contra la situació d'emergència climàtica, ha respost que "el gran repte és com en les pròximes dècades s'aconsegueix conciliar el fet de volar més amb la descarbonització de l'activitat aèria".

"Per a Barcelona i per a Catalunya, no ampliar l'aeroport és assumir que la competitivitat de l'economia catalana i el seu creixement futur estaran greument perjudicats", ha afegit, i ha assegurat que les grans ciutats necessiten vols intercontinentals i aeroports que ho permetin per poder competir econòmicament al món.