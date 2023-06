Lucena (Aena) preveu que Espanya superi el seu rècord de trànsit aeri el 2023

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, ha explicat que les previsions són que Espanya superi el seu rècord de trànsit aeri el 2023.

Ho ha dit durant la segona sessió de la Càtedra Universitat de Barcelona-Fundació Mutua Madrileña de Sostenibilitat Empresarial, ha explicat la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres (RACEF) en un comunicat aquest divendres.

Lucena ha explicat que actualment és "un moment històric" pels rècords en turisme i trànsit aeri, i que tots els estudis relacionen aquest creixement amb l'increment del comerç i la renda per càpita.

Lucena s'ha mostrat contrari a les tesis de decreixement econòmic per fer front a la crisi climàtica, i ha dit que sense un creixement econòmic sostenible no serà possible invertir prou per afrontar la descarbonització.

Ha repassat que el transport aeri a Europa produeix el 4% de les emissions relacionades amb l'escalfament global i que el sector del transport arriba al 14%.