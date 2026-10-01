Lucena (Aena) nega "cap retard" en el calendari per ampliar l'Aeroport de Barcelona

Fernando Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Aena, Maurici Lucena, ha recalcat que no existeix "cap retard" en relació amb el calendari previst per a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i ha dit que encaixa perfectament en el DORA IV (2032-2036).
Ho ha subratllat aquest dijous durant un diàleg al Cercle d'Economia entre la seva presidenta, Teresa Garcia-Milà, i el secretari d'estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano.
"No entenc per què des d'alguns cercles s'està fent circular la idea que hi ha un retard atribuïble a Aena i per tant del Govern central, que és el regulador que determina quan es fan les inversions, en l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona. Això simplement, i ho dic categòricament, no és veritat. No hi ha cap retard", ha dit.