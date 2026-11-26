BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)
El president d'Aena, Maurici Lucena, ha explicat que en els pròxims anys es podrà veure "una transformació, una modernització i, en molts casos, una expansió molt considerable".
Ho ha dit aquest dijous en una taula rodona amb la presidenta de Deloitte España, Ana Torrens, en el 25è Congrés CEDE, que se celebra al Palau de Congressos de Catalunya.
Lucena ha explicat que aquestes transformacions s'hauran de fer mentre l'empresa continua "tenint nivells rècord de trànsit".
D'altra banda, ha dit que el repte més gran del sector aeronàutic és la reducció de les emissions contaminants, tot i que ha subratllat que els aeroports es podran descarbonitzar més ràpidament que els avions.
TALENT INTERN
Torrens ha subratllat que el talent intern de les empreses "serà més estratègic que mai", per la qual cosa cal saber les necessitats que aquest talent té actualment i en el futur.
"Tenim a les companyies molts professionals i aquests professionals necessiten madurar i els hem de formar amb un pla, diria, de formació molt individualitzat, molt adaptat", ha dit.
La directiva ha destacat que les noves tecnologies podran fer algunes de les feines que ara fan els humans, però que les persones seran les que tindran "el context, la capacitat de decisió i el criteri".