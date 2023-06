Lucena (Aena) destaca la necessitat de compatibilitzar descarbonització i més vols

Manté la voluntat d'arribar a un acord per ampliar l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, ha destacat la necessitat de convèncer l'opinió pública que el sector aeri ha de compatibilitzar la descarbonització amb un increment dels vols.

Ho ha dit aquest dimarts en la conferència inaugural de l'edició 2023 d'Eurowaga, que se celebra entre dilluns i dimecres al Palau de Congressos de Fira de Barcelona, i en la qual també ha participat la secretària general de Transports i Mobilitat, María José Rallo.

Lucena ha subratllat que la capacitat de les infraestructures ha d'anar destinada a "volar més, no menys", ja que, segons ell, l'activitat aèria augmentarà en els pròxims anys per raons demogràfiques i econòmiques.

En tot cas, ha destacat que el sector ha d'accelerar la descarbonització dels aeroports, ja que si no es fa, "l'opinió pública no discriminarà entre aeroports i avions".

El màxim responsable d'Aena ha assegurat que l'empresa és conscient que el repte de la descarbonització "no és tant per als aeroports com per als avions" --tant aerolínies com constructors--.

Ha recordat l'objectiu que tota la xarxa d'aeroports que gestiona sigui de zero emissions el 2040, i s'ha mostrat esperançat de poder assolir l'objectiu abans d'aquesta data.

BARCELONA

Lucena ha aprofitat la seva intervenció per explicar als 700 delegats que s'han reunit en la trobada la polèmica per la possible ampliació de l'Aeroport de Barcelona.

Ha assegurat que l'objectiu continua sent "convèncer la societat que és molt important arribar a un acord institucional" que permeti aquesta ampliació.

"Estem convençuts que l'impacte serà molt significant" per a Barcelona, Catalunya i Espanya, ha afegit.

RALLO

Rallo, per la seva banda, ha destacat la importància del sector aeri, que ha definit com "estratègic" per a l'economia espanyola, ja que el seu impacte, ha dit, va molt més allà de la seva pròpia activitat.

La secretària general ha celebrat l'"esforç de la indústria" per reduir l'impacte sonor dels avions, tot i que ha explicat que l'increment de les operacions pot afectar aquesta reducció.

Ha afegit que és "essencial continuar avançant i anticipar les noves necessitats del sector i les demandes de la societat".