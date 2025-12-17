Lucena (Aena) aposta per ampliar la "coordinació" amb el Govern sobre l'Aeroport de Barcelona

Manté les previsions que s'acabi l'ampliació entre 2034 i 2035
El president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, ha assenyalat aquest dimecres que, tot i que el gestor aeroportuari és una empresa cotitzada en què l'Estat té el 51% i el 49% està en mans d'accionistes privats, no descarta que es pugui ampliar "l'espai de coordinació" amb les comunitats, en aquest cas amb Catalunya.
"Aena té unes obligacions fiduciàries amb els seus accionistes i amb els seus clients. Tenim molt clar quins són els nostres drets i les nostres obligacions, però el marc normatiu el determinen uns altres. A partir d'aquí, hi ha coses a fer, que siguin acceptables per Aena, i que estan relacionades amb un aprofundiment de la coordinació amb els governs dels territoris", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.
Sobre el pla d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, ha assegurat que "no ha variat absolutament res" respecte al pla original i que es preveu la construcció de la pista i de més capacitat de la terminal per al 2032 i que aquests treballs s'enllestiran entre 2034 i 2035.
COMPENSACIONS MEDIAMBIENTALS
Quant a les compensacions mediambientals, ha apuntat que les obligades per l'anterior ampliació estan "molt ben encarrilades" i que fa unes setmanes es va enviar una carta conjunta al Govern, al Govern central, a través del Ministeri de Transició Ecològica, i a Aena, on queda, segons ell, molt clar quins són els deures pendents i de qui és la responsabilitat de cadascú.
Respecte a les compensacions per la nova ampliació, ha subratllat que existeix un disseny global però que n'hi ha un altre de més precisió que ha de fer el Govern perquè entra en el seu terreny competencial, tot i que el pagui Aena: "És un assumpte molt ben encarat i que forma part de la redacció i l'elaboració del pla director de l'aeroport".
Ha expressat que a Aena estan "molt satisfets" amb el projecte d'ampliació i que l'enclavament tancarà el 2025, en les seves paraules, molt probablement amb prop de 58 milions de passatgers --un 5% més del seu límit tècnic--.
PUJADES TARIFÀRIES
Preguntat per si les tarifes aèries pujaran en el període 2027 - 2031 de manera similar a les del 2026 (+6,44%), ha remarcat que s'han d'acabar de definir i que "amb seguretat, les pujades seran significativament inferiors a la del 2026".
Preguntat per si la presumpta corrupció en l'administració pública de la trama vinculada a l'exministre socialista José Luis Ábalos va intentar influir en Aena, ho ha negat: "Nosaltres no hi hem estat involucrats i és impossible que ho estiguem. Si s'hagués intentat, seria irrellevant perquè hauria estat impossible que passés".