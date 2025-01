Lucas lamenta que l'Estat no hagi "estat capaç" de solucionar l'escassetat d'habitatge en 40 anys

Rull crida a que la intervenció en el mercat immobiliari es dialogui amb el sector

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'estat d'Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas, ha lamentat que l'Estat no hagi "estat capaç" de solucionar l'escassetat d'habitatge en els darrers 40 anys, durant la seva participació en l'obertura de la X Tribuna Immoscòpia aquest dimecres.

També hi han participat el president del Parlament, Josep Rull; la secretària d'Habitatge de la Generalitat, Lídia Guillén; el comissionat d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera; el president d'API, Vicenç Hernández, i el president de FNAPI, Gerard Duelo.

"Tenim un problema estructural que no hem estat capaços de poder afrontar i resoldre amb garanties", ha dit, i ha afegit que no s'ha pogut generar un parc públic i social d'habitatge, i ha criticat que, en alguns moments, quan s'ha pogut crear aquest parc públic, s'ha venut.

Lucas ha alertat que les famílies estan fent un esforç superior al 30% dels seus ingressos per tenir un habitatge, percentatge que es considera el límit superior per evitar l'estrès financer.

Per això, ha cridat a la col·laboració públic-privada per poder crear habitatge i ha dit que és fonamental i que el sector immobiliari és "imprescindible" per aconseguir-ho.

RULL

Rull ha cridat a que la intervenció del mercat immobiliari es faci a través del diàleg amb el sector, al qual ha demanat que sigui cada vegada més innovador i sostenible.

Ha afegit que cal que hi hagi un acord entre els partits polítics per crear un full de ruta per contenir el preu de l'habitatge i tenir i mantenir un parc d'habitatge protegit que sigui "suficient".

El president del Parlament ha afegit que la política s'ha equivocat quan ha intentat resoldre el problema sense tenir en compte el sector immobiliari.

Guillén ha lamentat que l'esforç de les famílies que viuen de lloguer a Catalunya és superior al de la resta d'Espanya i ha assenyalat que l'habitatge ha de respondre a un dret constitucional, raó per la qual s'ha de trobar un punt d'equilibri amb el lliure mercat.

Riera ha demanat que el sector col·labori a crear un mercat "d'acord" amb les rendes del país i ha assegurat que es comencen a veure resultats de la intervenció del lloguer, amb una reducció del 5% en el preu dels arrendaments a Barcelona des del maig passat.

SECTOR IMMOBILIARI

Duelo ha explicat que el sector immobiliari "està vivint moments de canvi i transformació" i ha celebrat que la trobada hagi arribat al 10 aniversari.

Hernández, per la seva banda, ha assegurat que el sector té la percepció que les administracions s'han adonat que el problema habitacional és "polièdric i no se soluciona amb mesures ràpides i de poca incidència estructural".