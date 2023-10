L'start-up barcelonina The CX Lab obre oficines a San Francisco i Nova York

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

L'start-up barcelonina The CX Lab, dedicada a crear i desenvolupar projectes digitals que generin un impacte i valor positiu en la societat, ha obert oficines a San Francisco i Nova York (Estats Units), segons ha explicat l'empresa aquest dilluns en un comunicat.

Aquestes dues inauguracions "formen part de l'aposta de l'start-up The CX Lab per estar a l'avantguarda de la innovació tecnològica i en un dels centres mundials de diversitat i multiculturalitat, afegeix la nota.

La inversió requerida per a aquestes obertures ha pujat a un total de 2 milions d'euros: 1,5 milions per a l'activació de la delegació a Silicon Valley i 500.000 euros per la de Nova York, amb la qual l'start-up ja compta amb un total de 4 seus, totes obertes aquest any.

Actualment The CX Lab impulsa una desena de projectes adreçats a col·lectius vulnerables integrats en una 'superapp' que articula tant serveis com una xarxa de suport, entre els quals Xtraordinary, per fomentar la integració del 'neurodivers'.

També compta amb Xpats, adreçada als més de 300 milions de nòmades digitals i expatriats que hi ha al món; Colors, serveis financers orientats a la comunitat LGTBIQ+; i Vidas, que dona suport a dones en situació de vulnerabilitat.