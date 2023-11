L'Smart City Expo reunirà 50 alcaldes i ponents com Blecharczyk (Airbnb) i Laporta (FCB)

El congrés se celebrarà a Fira de Barcelona Gran Via del 7 al 9 de novembre



BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Smart City Expo World Congress (SCEWC), esdeveniment internacional sobre ciutats i solucions urbanes intel·ligents, reunirà 1.000 expositors i representants de 800 ciutats del 7 al 9 de novembre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i aplegarà més de 50 alcaldes, el cofundador d'Airbnb Nathan Blecharczyk i el president del FC Barcelona, Joan Laporta, entre d'altres

Amb el lema 'La nova era urbana', els assistents compartiran "els seus últims projectes i solucions orientades a fer servir les noves tecnologies, com la IA, per fer l'imprescindible salt cap a ciutats més sostenibles i fer que les 'smart cities' siguin encara més intel·ligents", informa Fira aquest dijous.

Entre els representants de més rang hi ha més de 50 alcaldes, entre ells els alcaldes de París (França), Anne Hidalgo; Atenes (Grècia), Kostas Bakoyannis; Rosario (Argentina), Pablo Javkin; Vancouver (Canadà), Kenneth Sim; Tallin (Estònia), Mihhail Kölvart; Dublín (Irlanda), Daithí De Róiste; Houston (EUA), Sylvester Turner, i Seongam (Corea del Sud), Sang-jin Shin.

L'SCEWC s'estructurarà en vuit temes principals: Tecnologies Habilitadores, Energia i Medi Ambient, Mobilitat, Governança i Economia, Vida i Inclusió, Infraestructures i Edificis, Seguretat i Protecció, i Economia Blava.

Entre les ponències més destacades figuren les del cofundador d'Airbnb, Nathan Blecharczyk, que parlarà de com l'empresa afronta el futur, i del FC Barcelona, el president del qual, Joan Laporta, explicarà com el club lidera la transformació urbana dels voltants de l'estadi.

CIUTATS I FUTUR

El director de l'esdeveniment, Ugo Valenti, ha afirmat que Smart City Expo 2023 "serà el més gran de la història" i que les xifres demostren que l'ecosistema d'innovació urbana torna a estar en plena forma.

Valenti ha afegit que les ciutats s'han de preparar "per al futur, perquè siguin realment més sostenibles, eficients i habitables. Moltes ja estan en el camí, i l'esdeveniment és una oportunitat per contribuir a aquest objectiu comú".

PLATAFORMA D'INNOVACIÓ

L'SCEWC ofereix una plataforma d'innovació que comptarà amb un espai reservat, amb empreses com AWS, Aramco, Axis, Cisco, Dassault Systemes, Dell, Deloitte, FCC, Honeywell, Microsoft, Nvidia, PWC, Roshn, Siemens, Smart Ports: Piers of the Future i Veolia.

L'esdeveniment també comptarà amb pavellons de països i ciutats d'arreu del món, com Alemanya, Aràbia Saudita, Brasil, Xina, Corea, Estats Units, Estònia, França, Índia, Israel, Itàlia, Japó, Mèxic, Països Nòrdics, Polònia i Portugal, entre d'altres.

EXEMPLES D'INNOVACIONS

Per mostrar exemples d'innovacions que ja estan remodelant el paisatge urbà, l'SCEWC inclou una Demo Area amb gairebé 20 exemples de solucions que s'estan desplegant a ciutats d'arreu del món, com els patinets elèctrics equipats amb IA, cabines modulars capaces de crear espais de treball a zones públiques o papereres intel·ligents que classifiquen els residus per si soles.

També s'exhibiran autobusos autònoms per al transport públic, cotxes plegables que estalvien espai i drons preparats per enviar mercaderies i subministraments farmacèutics.

El congrés també acollirà les trobades Tomorrow.Mobility World Congress, Tomorrow.Building, Tomorrow.Blue Economy i PuzzleX amb la finalitat de reforçar "el paper de l'esdeveniment i de Barcelona com a centre mundial de solucions intel·ligents".